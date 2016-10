Musiikin sama massa

MUISTATKO kasan viime vuoden hittikappaleita? Entäpä edellisen? Hyvä, jos muistit, koska minä en. Eikä mielikuvani mukaan moni muukaan.

Nuorison musiikkimaku on herättänyt aina papatusta vanhemmissa sukupolvissa.

Muistan, että isäni musiikkimakua ei tyydyttänyt veljeni mättämät ysäribiisit kauniilla hiuslakan liikakäytön ja pastellisävyisten tuulipukujen aikakaudella.

Biisejähän piti popittaa mahdollisimman kovaa. Tuntui, että Pandora olisi kiekunut siinä parin metrin päässä.

Kahdeksan vuotta nuorempana sisarena tunnistan siis monet ysäribiisit veljeni ansiosta. Ei niihin mitään viha-rakkaussuhdetta ole syntynyt, mutta tunnistanpahan vaan.

Isäni rautalankaversiot ja rasvaletti-blues kauhistutti hänen isäänsä, joka oli tottunut Hopeisen kuun soidessa pyörähtelemään tanssilavoilla ja niin edelleen, ymmärrätte varmaan.

Siinä vaiheessa kun se kuuluisa 18 vuotta pärähti mittariin minulla, ja lähdimme kaveriporukalla tamppaamaan tanssilattioita, niin yökerhoissa soi aikalailla samat artistit kun tänäkin päivänä; Rihannaa, Pitbullia, Lil Jonia ja niin edelleen.

Tosin monessa paikassa oli myös niitä niin sanottuja kasaripuolia, jossa pääsi katsastamaan lievässä laitamyötäisessä huojuvien Moonwalkit.

Tietynlaista muutosta tässä kymmenen vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut.

Ajan tunnin matkan aina töihin ja kotiin saman verran. Kaksi tuntia autossa istumista ja radiokanavien välillä hyppimistä. Nyt parin vuoden aikana olen huomannut, että ensinnäkin moni kanava valahtaa samoihin mainstream-soittolistoihin.

Ideana on varmasti tarjota vähän kaikille jotain, mutta tuloksena on mielestäni vain suppea ja lattea katsaus maailman musiikkilistoihin.

Vaihtuvuus on suurta, mutta ongelma on mielestäni siinä, että moni radiobiisi tehdään samoilla malleilla.

Kulutusyhteiskunta on lyönyt hampaansa myös musiikkiin, joka on ihan ymmärrettävää.

Suomen musiikkilinjaa hallitsevat oikeastaan samat nimet, kuten esimerkiksi Elastinen, Cheek, Sanni. Vanhemman sukupolven tanssittajiksi löytyy Jari Sillanpää tai Eini. Siihen en edes paneudu, mutta ulkomaisissa artisteissa olisi paljon nostamisen varaa. Sen sijaan moni radiokanava sortuu siihen, että vedetään muutamat hittibiisit soittolistalle ja se siitä.

Monet niistä kuulostavat vielä samalle massalle. Niitä sävyttävät elektroniset soundit, jotka luovat mielikuvan enemmänkin aamuyön pitsan puklaamiselta lähimpään nurkkaan. Anteeksi karkeuteni, mutta haastan sinut kuuntelemaan seuraavan kerran, kun tällainen biisi pompsahtaa hivelemään kuulohermojasi.

Monet ikuisuusbiisit ovat jääneet elämään legendoina olipa kyseessä Nirvana tai Michael Jackson. En ala lässyttämään sitä, etten ennen tehtiin parempaa musiikkia, koska se ei mielestäni pidä paikkaansa.

On olemassa niitä nuoria tähtiä, jotka haluavat luoda musiikkia valtaväylästä poiketen.

Yleensä he ovat niitä niin sanottuja kellaripubeissa soittajia, jotka ovat työstäneet tunnemaailmansa juuri siihen kappaleeseen.

Sen sijaan en malta olla ottamatta toisena esimerkkinä supertähti Beyoncen kappaletta Run the World, joka voitti muun muassa vuoden 2011 Parhaan R&B-/hip-hop-kappaleen Teen Choice -palkinnon.

Biisin sanat kun ovat karaokeneitsyellekin yksinkertaiset, hoe vain 28 kertaa ”who run the world”. Ja vastaus on muuten girls.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi