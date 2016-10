Nieriän esiintyvyyttä selvitellään

SUOMENNIEMI Viime vuonna näihin aikoihin suoritettiin viimeinen nieriöiden emokalapyynti Kuolimolla. Se päätti samalla kolmivuotisen projektin, jonka avulla oli onnistuttu perustamaan uusia nieriän emokalaparvia Enonkosken kalanviljelylaitokselle. Projektin pääpaino oli Isonselän puolella.

Kuolimon kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Kari Hauhio kertoi, että jatkosta ei vielä tuolloin ollut tietoa. Nyt kuitenkin lokakuun alussa laskettiin viisi painettia eli avorysää Morruuvuoren selälle. Kyseessä on Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa yhteistyössä tehtävä projekti.

– Tämä uusi projekti on periaatteessa jatkoa edelliselle hankkeelle. Meidän tarkoituksenamme on kartoittaa nieriäkantaa yleisesti Kuolimossa. Sen lisäksi kartoitusta on tarkoitus tehdä alueilla, joilla nieriöitä on ennen esiintynyt voimakkaasti kuten esimerkiksi juurikin Morruuvuoren selältä, projektin toinen vastuuhenkilö Kari Hauhio kertoo.

Vallalla on ollut käsitys, jonka mukaan nieriäkanta olisi kadonnut kokonaan Morruuvuoren selän alueelta.

– Tarkoituksena on saada kokonaiskartoitus ennen kuin nieriäkantaa aloitetaan elvyttää voimallisemmin, hän kertoo.

Ideaa pönkitti myös se, että muutamalta kalastajalta oli tullut havaintoja nieriöistä kyseiseltä alueelta. Paunetteja on koettu lokakuun alusta saakka noin joka toinen päivä.

