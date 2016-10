Asfalttia jouduttiin leikkaamaan Vitsaissa

Vitsaintien päällystystyö ei ole mennyt aivan putkeen urakoitsijalta NCC Industrylta. Ojaan saakka vahingossa vedettyä asfalttia on jouduttu leikkaamaan pois.

– Perämiehellä kävi pieni moka, projektipäällikkö Hannu Häyhä NCC:ltä myöntää.

Perämies hoitaa asfaltin levittimen perän ohjauksen. Hän säätelee pinnan paksuuden ja varmistaa tasaisen levittämisen.

Vitsaintietä on päällystetty noin kilometrin matkalta. Päällyste alkaa Savilahdentien risteyksestä.

Tien reunoille siististi kasatut asfaltinpalat ovat kummastuttaneet asukkaita. Asukkaat ovat havainneet, kuinka pari miestä on sahannut asfalttia ja kaventanut päällystettä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on paikkausurakan teettäjä. Elyn päällysteasiantuntija, rakennusmestari Jukka Annala on tietoinen Vitsaintien tilanteesta.

– Urakoitsija on tehnyt työvirheen, Annala arvioi.

Rakennusmestari Annala luonnehtii Vitsain kömmähdystä uskomattomaksi jutuksi, jollaiseen hän ei ole aikaisemmin törmännyt.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

