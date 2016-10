Maatilojen liuosastioita kerätään teollisuuden raaka-aineeksi

Muovisten AIV-liuosastioiden keräys järjestetään perjantaina ja lauantaina 14.–15. lokakuuta. Länsi-Saimaan alueella on yksi keräyspiste Savitaipaleella Tuohikotintieltä ampumaradalle johtavan tien varressa. Paikka on sama kuin lannoitesäkkikeräyksessä. Perjantaina paikka on avoinna kello 15-18 ja lauantaina 10-15.

Maatilat voivat toimittaa Suomen 4H-liiton ja liuosvalmistaja Taminco Finland Oy:n masinoimaan viranomaisvaatimukset täyttävään keräykseen maksutta tyhjät 30 litran AIV-liuoskanisterit ja 200 litran AIV-liuostynnyrit.

Tavoitteena on kerätä yhteensä 180 000 kiloa muovia.

Keräykseen otetaan kanisterit ja tynnyrit, joissa on säilötty jotakin seuraavista: AIV, Propcorn, Stabilizer, Prima ja Mestarin Vahva.

Muita markkinoilla olevia säilöntäainekäytössä olevia astioita ei oteta vastaan turvallisuussyistä. Palautettavien astioiden tulee olla tyhjiä, ehjiä ja korkillisia. Vuotavat, rikkinäiset tai paljon nestettä sisältävät astiat hylätään.

Taminco Finland Oy huolehtii keräyspisteiden tyhjennyksestä keräyksen päätyttyä. Kierrätettävät astiat hyödynnetään muovin jatkojalosteina Suomessa.

Paikallisten 4H-yhdistysten järjestämät 70 keräyspistettä työllistävät 4H-nuoria eri puolilla Suomea.

Keräyspisteillä nuoret ottavat kanisterit ja tynnyrit vastaan, tarkastavat ja pakkaavat ne kuljetusta varten. Nuorilla on asianmukaiset suojavarusteet liuosastioiden käsittelyä varten ja heidät on opastettu tehtävään.

– Tämä keräyskampanja on hieno esimerkki siitä, miten yhdessä innovatiivisesti toimien voimme tarjota nuorille työllistymisen mahdollisuuksia, nuorisotyön johtaja Marjaana Liukko Suomen 4H-liitosta sanoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi