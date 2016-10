Eekoossa noudatetaan viranomaisohjeita

Viitaten Savitaipaleen S-marketissa tiistai-iltana 11. lokakuuta sattuneeseen tapaukseen, ja siihen liittyvään kirjoitukseen, haluamme tuoda esiin oman näkemyksemme tapahtumien kulusta.

Alkuun on tärkeää korostaa, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrittää alkoholijuomien vähittäismyynnin säännöt, joita Eekoon henkilökunnan kuuluu noudattaa.

Naishenkilö tuli kassalle ruokatarvikkeiden ja alkoholijuomien kanssa. Nuori mies tuli hieman perässä lisäten itse hakemansa alkoholijuoman kassahihnalle. Koska alkoholijuoma oli selvästi miehelle tulossa, myyjämme kysyi henkilötodistusta. Sitä mieheltä ei löytynyt.

Ohjeiden mukaan myyjän tulee kieltäytyä alkoholijuomien myynnistä myös siinä tapauksessa, jos hänellä on syytä epäillä, että asiakas välittää alaikäiselle alkoholijuomia. Tästä syystä alkoholijuomia ei myyty myöskään naisasiakkaalle.

Nainen maksoi muut ostoksensa eli ruokatarvikkeet. Nainen palasi myymälään yrittäen nyt ostaa alkoholijuomia toiselta kassalta. Myynnistä kieltäydyttiin edelleen samaisen välitysepäilyn vuoksi.

Marketpäällikkömme ei ole ollut tilanteessa missään vaiheessa läsnä, vaan häneen oltiin puhelimitse yhteydessä. Tilanne selvittämään tuli myös poliisi.

Kirjoittaja kysyy pitääkö kassalla pelätä, ettei asiakkaalle myydä hänen haluamiaan tarvikkeita. Varmasti myydään. Myyjämme noudattavat jatkossakin viranomaisohjeita, joten ikärajavalvottuja tuotteita ostaakseen on asiakkaiden hyvä pitää henkilötodistus mukana.

Eekoon näkökulmasta tiistai-illan tilanteessa myyjämme ovat toimineet ohjeiden mukaisesti. Myyjien toiminnan olemme varmentaneet myymälän valvontajärjestelmistä.

OLLI KURPPA

marketkaupan johtaja

Etelä-Karjalan osuuskauppa

MARJO VIRTANEN

marketpäällikkö

S-market Savitaipale