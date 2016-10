Kaupan kassalla välikohtaus, joka ei saa toistua

Etelä-Karjalan Osuuskauppa, eli Eekoo, on asiakasomistajiensa omistama ja kehittyvä palvelualan yritys, jonka tehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluita asiakkailleen.

Palveluntuottajana Eekoossa vastuullisuus ilmenee konsernin määrittelemien arvojen mukaan, turvallisena ja häiriöttömänä asiointina toimipaikoissa sekä tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden turvallisuutena.

Olemme tottuneet asioimaan ja tekemään ruokaostoksemme lähikaupassa tai asioimaan jonkun ketjun myymälöissä, jonka jäsenyys meillä on. Yleensä näissä myymälöissä saamme hyvää palvelua ja hyviä tuotteita.

Näin toimin myös minä Eekoon pitkäaikaisena jäsenenä ja asiakkaana ja valitsen usein kyseisen konsernin myymälän.

Savitaipaleen S-marketissa tapahtui erittäin ikävä välikohtaus, jossa asiakasta kohdeltiin törkeällä tavalla. Asiakas tuli kassalle täysi-ikäisen poikansa ja ruokatarvikkeiden kanssa lisäksi hihnalla oli kaksi olutta ja kaksi siideriä.

Kassalla työskentelevä henkilö vaati pojalta henkilötodistusta, vaikka äiti oli maksamassa ostoksia. Koska pojalta ei löytynyt henkilöpapereita, kassa kieltäytyi myymästä asiakkaalle edes ruokaa. Paikalle tuli myymäläpäällikkö, joka tuki kassan päätöstä.

Myymälässä oli tietenkin muita asiakkaita ja tällainen kohtelu oli erittäin loukkaava asiakasta kohtaan. Tilanne ratkesi vasta, kun asiakas vaati poliisin paikalle. Poliisi totesi, että asiakkaalla on oikeus ostaa myymälästä, mitä hän haluaa ja asiakkaan poika on täysi-ikäinen ja myös hänellä on oikeus suorittaa ostoksia myymälässä.

Pitääkö minun Eekoon asiakkaana seuraavan kerran Savitaipaleen S-marketin kassalla pelätä, ettei minulle myydä haluamiani tarvikkeita? Voiko kassalla oleva henkilö mielikuvituksensa mukaan syyllistää asiakasta ja toimia sen mukaisesti?

Toivon, että asiakaspalvelussa olevat henkilöt koulutetaan arvostamaan jokaista asiakasta ja palvelemaan heitä ystävällisesti ja ymmärtämään, ettei juorujen tai perättömien tietojen mukaan voi toimia asiakaspalvelussa. Myymälänpäälliköltä voisi odottaa julkista anteeksipyyntöä asiassa.

RAUNI LALLO