Turvallinen liikkuminen on perusoikeus, ja liikenneturvallisuus koskee jokaista kuntalaista, muistuttaa Liikenneturva. Kunnat tekevät liikenneturvallisuustyötä omilla tavoillaan ja erilaisin panostuksin. Liikenneturvan mukaan kuntalaisten oma aktiivisuus on erityisen tärkeää, sillä liikkumisen turvallisuuden edistäminen jää usein muiden asioiden varjoon.

Lemillä asukkaat ovat erityisen huolissaan Huttulan risteyksestä, missä valtatie 13, Huttulantie ja Salmentie kohtaavat. Huttulantien osalle saatiin kuudenkympin rajoitus aikanaan juuri kuntalaisaloitteen perusteella, ja nyt on vetämässä uusi liikenneturvallisuutta parantava hanke. Lemin kunnanhallitus ehdottaa asukasaloitteen vauhdittamana Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle nopeusvalvontakameroita valtatie 13:lle Huttulan kohdalle.

Alueen asukkaiden perustelut nopeuskameroiden tarpeellisuudesta kertovat hyvin sen, mistä liikenneturvallisuudessa on lopulta kyse. Näkyvyys on Huttulan kohdalla huono, mutta ensisijaisesti lisävalvontaa tarvitaan, koska autoilijat viis veisaavat kuudenkympin rajoituksesta. Kun nopeusrajoitus pudotetaan valtatiellä kuuteenkymppiin, siihen on yleensä pätevä syy.

Nopeusrajoituksella ei kuitenkaan ole mitään virkaa, ellei sitä noudateta. Tämän asian kanssa on pitkään painittu myös Savitaipaleen ja Taipalsaaren välillä Savilahdentiellä. Samalla tiellä on sattunut viime syksyn jälkeen kolme kuolonkolaria. Poliisi ei kuitenkaan pidä mutkaista tietä poikkeuksellisen vaarallisena. Kuten rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen kertoi kesällä (YLE 19.7.), tie on mutkainen, mutta ei sen vaarallisempi, jos ajaa rajoitusten mukaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi