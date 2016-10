Tummien vesien tulkit

Vesi oli mustaa kuin aikakin. Alaston naisen ruumis löytyy rantavedestä Taipalsaarella. Nainen on ilmeisesti joutunut rikoksen uhriksi. Tapausta ei tutki Kaakkois-Suomen poliisilaitos eikä keskusrikospoliisi, vaan Lappeenrantaan perustettu merkillinen vaarallisten rikosten erikoisyksikkö. Sinne on pestautunut Krp:n huippututkija Sorjonen, joka kammoksuu verta ja ruumiita.

Taipalsaaren rantamiljööstäkin Sorjonen häipyy nopeasti. Kun mies ajaa Luukkaansalmen siltaa, ollaan ilmeisesti suomalaisen nordic noirin ytimessä. Välikuviksi on leikattu ilmakuvaa Lappeenrannasta, jossa on aina pimeä.

Yle TV1:ssä alkoi viime sunnuntaina uusi 11-osainen kotimainen rikossarja Sorjonen, josta on kohkattu kovasti tänä syksynä. Sarjaa on kuvattu edustavan nordic noiria, jonka kansainvälisiä suurmenestyksiä ovat olleet Silta ja Wallander-leffat. Noirhan tarkoittaa ranskan kielessä mustaa. Pimeys, synkät tunnelmat ja totiset, äärimmäisen läheltä kuvatut kasvot ovat tyypillistä nordic noiria.

Lappeenrannassa Sorjosesta on odotettu sateentekijää ja markkinatykkiä, joka nostaa kaupungin kadonneiden venäläisturistien, teatterikriisin ja SaiPan takkuisen alkukauden sävyttämästä alakulosta. Sorjosta ehdittiin ylistää ennen kuin yhtään jaksoa oli esitetty telkkarissa. Ennakko-odotuksiin verrattuna avausjakso oli ainakin minulle pettymys.

Ensinnäkin tämä Sorjonen on perin epätodennäköinen hahmo rikostutkijaksi. Ville Virtanen on erinomainen näyttelijä, mutta hänen Sorjosensa muistuttaa mielestäni liian paljon Virtasen esittämää rikoskomisario Veli Miettistä Kylmäverisesti sinun -rikossarjasta, joka nähtiin aikoinaan Nelosella.

Kylmäverisesti sinun -sarjassa dramatisoitiin ensimmäisellä tuotantokaudella oikeita rikostapauksia, mistä nousi melkoinen metakka. Itsekin jouduin huomaan sarjan herättämät antipatiat. Olin töissä Nelosen uutisissa ja tein juttua rikosten uhreista ja heidän omaisistaan. Surmatun kotkalaisen koulupojan äiti olisi kertomansa mukaan mielellään antanut muuten haastattelun, mutta rikossarjan takia hän boikotoi koko kanavaa.

Kovin hämärässä tilannehuoneessa kokoontuva vaarallisten rikosten erikoisyksikkö syö osaltaan Sorjosen uskottavuutta. Asialla ei tietysti ole väliä, jos tekijöiden tarkoituksena on ollut mennä fantasian puolelle. Ei meno rajakaupungissa nyt sentään niin villiä ole, että tarvittaisiin erikoisyksikkö.

Anu Sinisalo, Matleena Kuusniemi, Niina Nurminen… Sarja on miehitetty näyttelijöillä, jotka on liiankin tuttuja muista tv-sarjoista ja kotimaisista elokuvista. Karjalan murre ei solju luontevasti näyttelijöiden suusta. Välillä sanotaan mie ja välillä mä. Miksi ihmeessä tekijät eivät ole pestanneet mukaan murteen hallitsevia näyttelijöitä? Uudet paikalliset naamat olisivat piristäneet sarjaa. Repliikkeihinkin olisi tarvittu potkua ja säpinää.

Jännittäväksi en ainakaan avausjaksoa kokenut, mutta kylläkin pitkäveteiseksi. Tässä vaiheessa tuntuu vielä kaukaiselta ajatus, että Lappeenrannan seudulle virtaisi turisteja ihastelemaan Sorjosen tapahtumapaikkoja kuten on käynyt Wallanderin kotikaupungissa Ystadissa. Voihan tietysti olla, että sarja saa ilmaa siipien alla jatkossa.

Mikko Leppilammen esittämä kaupungin virkamies viittasi avausjakson repliikissä salaperäisesti hotelli Saimaanrantaan. Siellä tapahtui yhdeksän vuotta sitten ihan oikeakin rikos, kun keravalainen mies surmattiin hotellihuoneessa. Eli semmoista noiria.

TIMO SIHVO

