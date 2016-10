Uusi kosteikko valmistuu Kuuksenelle

Paavo Taipaleen vanha lohilammikko elää uutta tulemistaan Lemin Kapialassa. Altaasta on ruopattu tekeillä olevaan Tuhkaniemen kosteikkoon liittyvä laskeutusallas.

– On vähän helpompi pitää Tuhkaniemen allasta puhtaana, kosteikkoasiamies Antti Happonen selvittää.

Taipaleen allas on alunperin toiminut kastelualtaana. Myös kylän toinen allas,Toivolan allas, on vanha kasteluallas. Nyt niiden tehtävänä on kerätä ravinteita ja kiintoaineita.

Lemiläinen urakoitsija Veijo Kuitto on kaivanut Kuuksenenselän rannalla sijaitsevaa Tuhkaniemen kosteikkoa. 75 aarin kosteikko tulee lemiläisen Sisko Hietamiehen maalle.

– Mietimme, että kuinka tällaisen hyvin peltovaltaisen alueen vesiensuojelu ratkaistaisiin. Tämä on melko vähällä käytöllä ollut ja uudistaminen on aika raskasta. Kosteikko on parempi vaihtoehto, Happonen kertoo.

Sisko Hietamiehen aviomies Heikki Hietamies muistelee, kuinka hänen appensa Erkki Kottila lopetti aikoinaan maanviljelyksen.

– Kun minä en näitä peltoja viljele, niin ei näitä viljele kukaan muukaan, Hietamies kuvailee.

Hietamiehen mukaan appiukko olisi eittämättä hyväksynyt myös kosteikon rakentamisen Tuhkaniemeen.

– Erkki oli uudistushaluinen mies. Hän olisi varmaan lähtenyt tähän, vaikka maa olisikin ollut viljelyksessä. Hän kantoi huolta järven tilasta, Hietamies uskoo.

Pariskunnalla on kesämökki Tuhkaniemessä. Ulkoisen kuormituksen aiheuttamat sinileväkukinnot ovat olleet Kuuksenenselällä harmillisen yleisiä.

– Silloin vuonna kahdeksankymmentäkuusi kun teimme rantamökin, niin vesi olisi tummaa. Nyt kun ottaa saunavettä, niin se on jo suhtkoht kirkasta. On tapahtunut parannusta, en tiedä mistä se johtuu, Heikki Hietamies pohtii.

