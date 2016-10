Hallintojohtajalla värikäs työhistoria

Motellinpitäjänäkin Amerikassa toiminut Johanna Mäkelä on aloittanut tervehöyrykunnan hallintojohtajana.

– Täällä on elinvoimaa ja mahdollisuuksia, savitaipalelainen kauppatieteiden maisteri uskoo.

Johanna Mäkelä, 49, on syntynyt Enossa. Hänen isänsä oli töissä Uimaharjun sahalla ja äiti pankissa.

Äiti sai sitten työpaikan Nurmeksesta ja kaksilapsinen perhe muutti Ylä-Karjalaan.

– Siellä olen kasvanut ja käynyt lukion, Mäkelä kertoo.

Lukion jälkeen hänelle tuli hinku lähteä muualle.

– Helsinkiin piti päästä. Se oli se juttu.

Nuori nainen oli vuoden töissä pankissa ja opiskeli samalla kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin.

– Se yksi vuosi Helsingissä riitti. Totesin ettei ole minun paikkani. Asuin Sturenkadulla, joka oli hirveää seutua maalaistytölle.

Hän päätti hakeutua kauppakorkeakouluun Vaasaan

– Pääsin sinne. Vaasassa elin ja opiskelin. Se oli viimeisiä vuosia ennen valmistumista, kun tapasin silloisen mieheni.

Valmistusvuosi 1993 oli syvän laman aikaa. Työpaikkojen suhteen ei ollut varaa olla ronkeli.

– Ensimmäinen työpaikkani valmistumisen jälkeen oli asumistukikanslistin määräaikainen äitiysloman sijaisuus Vaasan kaupungilla. Siitäkin piti taistella, koska olin ylikoulutettu työhön, Mäkelä muistelee.

Kauppatieteiden maisteri pääsi pikku hiljaa oman alan työtehtäviin.

Todella uuden suunnan työura sai, kun pariskunta päätti hankkia motellin USA:n Floridasta. Myös Johanna Mäkelän vanhemmat olivat mukana hankkeessa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää aiheesta torstain 20. lokakuuta Länsi-Saimaan Sanomista.