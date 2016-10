Teatteriklubilla puhutaan Jonni Myyrästä

Lappeenrannan kaupunginteatterin Teatteriklubin aiheena on lokakuussa Jonni – Savitaipaleen paras keihäänheittäjä ja pahin huijari -näytelmä. Näytelmä on värikäs ja vauhdikas elämäntarina savitaipalelaisesta keihäänheittäjä-olympiavoittaja Jonni Myyrästä (1892–1955), joka urheilemisen ohella toimi myös liikemiehenä ja kunnallispoliitikkona.

Myyrä voitti keihäänheiton olympiakultaa Antwerpenissa vuonna 1920 ja Pariisissa vuonna 1924. Hänen ensimmäinen urheiluseura oli Partakosken Into. Myyrä nousi Savitaipaleen kunnallislautakunnan puheenjohtajaksi jo 24-vuotiaana, mutta liike-elämässä omat ja kunnan rahat menivät sekaisin.

Näytelmän kantaesitys on Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 4. marraskuuta.

– Onhan se kerrassaan huikea stoori, jossa on niin monta puolta. Myyrästä kertovan Arposen ja Hakulin kirjan nimessä sanotaan sankari vai konna, mutta voisi sanoa sankari ja konna, urheilukomedian käsikirjoittanut ja ohjannut Tuomo Rämö kertoi Länsi-Saimaan Sanomille syyskuussa.

Teatteriklubi pidetään kaupunginteatterin yleisölämpiössä (kauppakeskus IsoKristiina, 3. kerros) tiistaina 25. lokakuuta kello 17.30 alkaen. Teatteriklubi on avoin ja maksuton tilaisuus.

