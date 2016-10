Taipalsaarella kausi-influenssarokotukset annetaan kunnantalolla

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) maksuttomia kausi-influenssarokotuksia saa Länsi-Saimaan alueella marraskuussa.

Suomessa maksuttomaan influenssarokotteeseen ovat oikeutettuja muun muassa kaikki 65 vuotta täyttäneet, sairautensa tai hoitonsa takia riskiryhmään kuuluvat, kaikki 6–35 kuukauden ikäiset lapset, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden, kuten ikääntyneiden ja vastasyntyneiden, lähipiiri, raskaana olevat naiset ja varusmiespalvelukseen astuvat miehet. Oma ilmoitus riittää ilmaisen rokotteen saantiin.

Rokotuksia varten tulee varata Kela-kortti valmiiksi ja pukeutua niin, että rokottaminen onnistuu sujuvasti.

Influenssan oireet ovat hyvin samankaltaiset kuin flunssan eli nuhakuumeen. Influenssassa erityisesti kuume ja lihassäryt ovat keskimäärin ankarammat ja voivat vakavimmillaan johtaa sairaalahoitoon.

Savitaipaleen hyvinvointiasemalla rokotuspäivät ja -ajat ovat keskiviikko ja torstai 23.–24. marraskuuta kello 8–16. Lemin hyvinvointiasemalla aikataulu on sama. Taipalsaarella rokotteita annetaan terveysaseman sijaan kunnantalolla tiistaina 22. marraskuuta kello 8–18 ja keskiviikkona 23. marraskuuta kello 8–16. Mainittuina aikoina kausi-influenssarokotteen saa ilman ajanvarausta.

Mallu-autossa maksuttoman rokotteen voi saada ilman ajanvarausta Savitaipaleen ABC-asemalla torstaina 10. marraskuuta kello 11.30–14.30 sekä samana päivänä Lemin Kuukanniemen päiväkodin pihalla kello 15–16.30. Malla-auto pysähtyy Taipalsaarella K-market Niivan pihalla maksuttomia kausi-influenssarokotuksia varten keskiviikkona 16. marraskuuta kello 14–17.

Neuvoloissa ja opiskeluterveydenhuollossa on omat rokotusaikataulunsa. Tarkemmat rokotusaikataulut ja -paikat on koottu Eksoten verkkosivuille.

Influenssarokotusten yhteydessä voi rokottautua myös pneumokokkitauteja vastaan. Pneumokokin aiheuttamia vakavia sairauksia ovat muun muassa keuhkokuume, aivokalvontulehdus ja verenmyrkytys. Jos pneumokokkirokotuksen on saanut jo aiemmin, uusintarokotusta ei tarvita.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävät eteläkarjalaiset saavat lokakuussa Eksotesta kirjeen, jossa kannustetaan riskiryhmään kuuluvia henkilöitä ottamaan itse maksettava pneumokokkirokotus. Rokotetta varten voi soittaa omalle terveys- tai hyvinvointiasemalle, jossa rokotustarve tarkistetaan ja annetaan resepti apteekkia varten.

