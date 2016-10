Äiti vaatii kevyen liikenteen väylää

TAIPALSAARI Kapea, mutkainen tie, ei piennarta eikä katuvaloja. Liian monet autoilijat viittaavat nopeusrajoitukselle kintaalla.

Heikkolassa asuva kahden lapsen äiti Tiina Keskisaari on ryhtynyt ajamaan adressilla kevyen liikenteen väylää Savilahdentielle.

– Aina puhutaan, että lapsella on oikeus turvalliseen koulumatkaan. Minkä takia kaikilla lapsilla ei ole, Keskisaari kysyy.

Hän tietää, ettei hän ole liikkeellä uuden asian puolesta.

– 20–30 vuotta on pyydetty, että tähän tulisi kevyen liikenteen väylä. Koskaan kunnalla ei ole ollut varaa, Keskisaari ihmettelee.

Perheessä on kymmenvuotiaat kaksospojat Joona ja Eemeli Keskisaari. He ovat neljännellä luokalla kirkonkylän koulussa.

Pojat pääsivät kolmena edellisenä vuonna mukaan koulukuljetukseen, vaikka matkaa kotoa koululle ei olekaan kuin 2,4 kilometriä.

– Mie olen joutunut joka vuosi anomaan heille kuljetuksen. Se on myönnetty tien vaarallisuuden perusteella, äiti kertoo.

Kun Tiina Keskisaari sai viime viikolla kuulla, että Pappilanniemen uuden asuinalueen ja kirkonkylän välille on tulossa kevyen liikenteen silta, hänen sappensa kiehui.

– Mie sisuunnuin siitä, että muita tarpeellisempiakin paikkoja voisi olla, mihin rahan voisi laittaa.

Aikaisinaan vuonna 2018 rakennettavan kevyen liikenteen sillan alustava kustannusarvio on 0,45–1,4 miljoonaa euroa.

– Se on vaan oikopolku, joka ei oikeasti paranna ihmisten turvallisuutta vaan on hyödytön, Keskisaari pohtii.

