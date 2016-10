Nuorisotyön tulevaisuus huolettaa Lemillä

LEMI Seurakunnan kirkkoneuvosto haluaa katkaista siivet huhuilta, jotka liittyvät Lemin seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan ja seurakunnan nuorisotyön tulevaisuuteen.

Nuorisotyönohjaaja Kirsi Lampi irtisanoutui virastaan marraskuussa 2013. Kati Ahonen on siitä lähtien työskennellyt vt. nuorisotyönohjaajana. Hänen virkasuhteensa päättyy tämän kuun lopussa.

Koska virantäyttöä on lykätty eri syistä liki kolmen vuoden ajan, Lemin kirkkoneuvosto päätti 20. syyskuuta, että nuorisotyönohjaajan virka täytetään. Lapsi- ja nuorisotyöstä vastaavat siihen saakka seurakuntapastori Katariina Äijälä ja lastenohjaaja Minna Lehikoinen.

Neuvosto halusi, että seurakunnan nuorisotyön laajuus arvioidaan ennen hakuprosessin aloittamista sekä toiminnan että talouden näkökulmasta.

Kirkkoneuvoston päätös on kuohuttanut Lemillä. Kati Ahosen jatkamisen puolesta on kerätään adressia, johon oli eiliseen puoleen päivään mennessä kertynyt yli 300 nimeä.

– Jo pienestä pitäen olemme käyneet seurakunnan leireillä, jossa Kati on ollut läsnä. Tästä on alkanut meidän yhteinen taipaleemme. Ilman Katia meitä ei kiinnostaisi seurakunnan toiminta, adressissa ilmoitetaan.

Kirkkoneuvosto korostaa kirkkoherra Lea Karhisen lähettämässä tiedotteessaan lapsi- ja nuorisotyön jatkuvan entiseen tapaan myös siirtymäkauden aikana. Neuvosto pahoittelee, että tiedottaminen asiassa on ollut puutteellista.

TIMO SIHVO

