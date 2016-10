Mökkimurtojen määrä romahti Kaakkois-Suomessa

Mökkimurrot vähenivät Kaakkois-Suomessa tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana rajusti. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilastojen mukaan vapaa-ajan asuntoihin kohdistui tammi-syyskuussa 39 varkautta, kun lukema samana ajanjaksona viime vuonna oli 98.

Myös pahoinpitelyt ja henkirikokset vähenivät. Väkivaltarikoksia oli nyt 1288. Viime vuonna kirjattiin 1350 juttua.

Eniten vähenivät pahoinpitelyt yksityisellä paikalla (667/746). Törkeiden pahoinpitelyjen määrä laski neljällä (38/42).

Kaakkois-Suomessa sattui tammi-syyskuussa tänä vuonna vain yksi henkirikos ja yhdeksän henkirikoksen yritystä. Viime vuonna tehtiin viisi henkirikosta ja niiden yrityksiä kirjattiin 13.

Seksuaalirikoksissa kehitys on nurja. Seksuaalirikoksia tehtiin 159, mikä on 55 tapausta enemmän kuin viime vuonna. Eniten lisääntyivät lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tehdyt rikosilmoitukset (82/46).

Seksuaalinen ahdistelu tuli rikoslakiin vuonna 2015. Tapauksia kirjattiin nyt 25. Vertailuajankohtana viime vuonna luku oli 15.

Lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt laskivat hieman (61/69).

Huumausainerikosten määrä laski reippaasti (700/848). Talousrikoksia tuli tutkintaan 51, kun viime vuonna otettiin vastaan 67 ilmoitusta.

Liikennerikoksia oli 4 966 eli 627 rikosta vähemmän kuin vuosi sitten.

Poliisilla oli yhteensä 42 176 hälytystehtävää. Kasvua edelliseen vuoteen 523 tehtävän verran. Virkavalta ehti kiireellisissä hälytystehtävissä paikalla lähes samassa ajassa kuin viime vuonnakin eli keskimäärin 9,9 minuutissa.

Poliisitoiminnan painopiste ulkomaalaisasioissa on siirtynyt Maahanmuuttoviraston tekemien päätösten tiedoksiantoihin, maasta poistamisiin sekä ulkomaalaisvalvontaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut tai saattanut Suomesta toiseen valtioon henkilöitä yli 50 kertaa ja valvonut liki 400 henkilön maasta poistumisen.

Turvapaikanhakijoihin liittyviä tehtäviä on tänä vuonna ollut noin 1 400. 39 turvapaikanhakijaa on ollut epäiltynä pahoinpitelyrikoksista, 10 laittomista uhkauksista, 12 omaisuusrikoksista, viisi vahingonteoista ja viisi seksuaalirikoksista.

Kaakkois-Suomen alueella on tällä hetkellä majoitettuna vajaat 1 400 turvapaikanhakijaa.

