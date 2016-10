Jaakko Selin kävi jakamassa muotivinkit

SAVITAIPALE Viime viikonloppuna Savitaipaleelle saatiin muotituulahdus, kun muotitoimittaja ja vaatesuunnittelija Jaakko Selin kävi pyörähtämässä Savis Optiikassa rennon syysviikonlopun merkeissä.

Optiikassa pääsi vaihtamaan niin kuulumiset Jaakko Selinin ja muiden tuttujen kanssa kuin tutustumaan Selinin uusimpiin malliston helmiin ja tuliaisiin.

– Kesällä meillä oli oikein basaarimeininki tässä Säästöpankin talon ulkopuolella, kun huivit vain heiluivat tuulessa, Selin hymyilee.

Nyt tarkoituksena oli kehitellä mukava ja rento syysviikonloppu Savitaipaleella ja tuoda piristystä pimenevään arkeen.

Selin on tuttu näky Savitaipaleella. Monet halaukset ja kuulumiset vaihdettiin tuttujen kesken perjantaina. Paahtuneen oranssin sävyistä ponchoa ihasteltiin erityisen paljon.

– Suomalaiset eivät ole pelkästään mustaa pitävää kansaa. Nyt monet värit ovat löytäneet tiensä suomalaistenkin vaatekaappeihin, Selin kertoo.

Hän sanoo, että suurin osa vielä karsastaa hieman huivien pitämistä.

– Iso osa ei pidä siitä, että jotain liehuu. Siksi paras neuvo esimerkiksi ponchon käytölle on se, että unohda sen olemassaolo. Se on helppo asuste, jolla saa ilmettä tyyliin, Selin neuvoi.

Selinin mallisto tuotetaan Italiassa. Hän on suunnitellut mallistoaan nelisen vuotta, jonka aikana sitä on muotoiltu suomalaiseen vartaloon sopivaksi.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

Lue lisää aiheesta torstain 27. lokakuuta Länsi-Saimaan Sanomista.