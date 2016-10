Harmaat pantterit hiipivät Lemillä

LEMI Tapiolan teatterilavalla tartutaan perin ajankohtaiseen aiheiseen eli suomalaiseen vanhustenhoitoon. Komedia Harmaat pantterit kertoo Käpyhovi-nimisestä vanhusten palvelutalosta, jossa lääkityksen ja tylsien rutiinien leimaamaan arkeen palautetaan aito elämänilo kunnan sosiaalitoimen kauhistukseksi.

– Tässä on aika ronskia kieltä, ohjaaja Sami Sivonen pohtii.

Sivonen on sovittanut nuorisoseuran teatteriporukalle Heikki Lundin komedian, joka elää tässä ajassa. Jotkut Tapiolan katsojista ovat saattaneet nähdä Harmaat pantterit jo aikaisemmin, sillä näytelmää esitettiin viime keväänä Haminan Teatterissa.

– Kun täällä on tehty paljon klassikoita, vanhoja tekstejä, niin halusin kokeilla vähän tuoreempaa., Sivonen kertoo.

Myös lemiläisen näyttelijäkaartin ikärakenne puoltaa näytelmävalintaa. Rooleihin löytyy luontevasti sopivan ikäisiä ihmisiä.

– Ei tarvinnut ruveta leikkimään rooleilla sen suuremmin, ohjaaja myhäilee.

Näytelmän harjoitukset aloitettiin elokuun loppupuolella.

Vanhainkodin asukkaina nähdään Liisa Haiko, Leena Uski, Aira Grén, Arto Penttilä ja Pentti Kauppi, joka vetää Valdemar Hanhelan eli Valtin roolin.

– Valtti on huonokuuloinen sotaveteraani, Kauppi, 64, tyypittää.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää aiheesta torstain 27. lokakuuta Länsi-Saimaan Sanomista.