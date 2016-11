Kuntakin vetosi Kati Ahosen puolesta

LEMI Kunnan vapaa-aikatoimikin ehti kirjelmöidä vt. nuorisotyönohjaajan Kati Ahosen työn jatkumisen puolesta Lemin seurakuntaan.

– Nykyinen nuorisotyöntekijänne on ollut Lemin nuorisotyön kentällä erittäin vaikuttava tekijä ja hänen panoksensa nuorisotyöhön on taannut laadukasta ja kestävää, ennaltaehkäisevää ja merkittävää työtä tähän asti, kannanotossa suitsutettiin.

Lemin kirkkoherra Lea Karhinen on päättänyt, että Ahosen työsuhde jatkuu toistaiseksi. Kirkkoneuvosto on asettanut työryhmän valmistelemaan nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä.

Nuorisotyönohjaajan tehtävään liittyvät virkajärjestelyt joutuivat Lemillä valokiilaan, kun Älkää viekö meiltä Katia -otsikolla varustetun adressin allekirjoitti yli 300 ihmistä.

Adressin kerääminen liittyi osittain väärinkäsitykseen, että seurakunta olisi irtisanomassa Kati Ahosen, joka aloitti nuorisotyöntekijän sijaisena jo vuonna 2007.

Nuorisotyönohjaaja Kirsi Lampi irtisanoutui vuoden 2013 lopussa ja virka on ollut siitä lähtien täyttämättä.

Lemin kunnan vapaa-aikatoimi lähetti kannanoton seurakuntaan. Vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljanderin ja nuoriso-ohjaaja Ville Rautiaisen allekirjoittamassa kirjoituksessa lähdettiin myös virheellisestä käsityksestä, että seurakunta olisi päättänyt irtisanoa Ahosen.

– Mielestämme voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toteuttaa nuorisotyötä, antaa väärän viestin eritoten nuorille, mutta myös muille tällaisia päätöksiä tehdessään, kannanotossa valitettiin.

Kannanotossa ei mainita Ahosta nimeltä, mutta kirjoitus on vetoomus hänen puolestaan.

– Lähinnä meillä oli huoli seurakunnan nuorisotyön jatkuvuudesta ja siitä yhteistyöstä, jota kunta ja seurakunta ovat tehneet, Sirkka Liljander sanoo LSS:lle.

Liljander myöntää, että hän ja Rautiainen ovat saaneet kirjelmän jälkeen ”korjattua” tietoa seurakunnan nuorisotyön tiimoilta.

Nuorisotyönohjaajakuviosta noussut polemiikki adresseineen on yllättänyt kirkkoherra Lea Karhisen.

– Tämä on lähtenyt kuin lumipalloefekti, hän kuvailee.

Karhinen ihmettelee, miksei nuorisotyönohjaajan virkaa ole laitettu haettavaksi aikaisemmin. Hän muistuttaa Ahosen puutteellisesta pätevyydestä.

Ahosella on sosionomin (AMK) tutkinto ja lisäksi hän on työn ohessa suorittanut hengellisen työn opintoja.

Kati Ahonen ei halua kommentoida tilannetta tässä vaiheessa LSS:lle.

