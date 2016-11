Syksyllä saa juhlia

Halloweenin juhlinta on taas käsillä. Osassa Länsi-Saimaan aluetta lapset ehtivät käydä naamiaisasuissa karkkikierroksella jo viime viikonloppuna. Yleisesti halloweenin juhlinta painottuu kuitenkin tulevaan viikonloppuun.

Vaikka halloweenista on tullut jo varsin tuttu osa vuodenkiertoa myös Suomessa, siihen suhtaudutaan edelleen kaksijakoisesti. Suomessa halloween koetaan keinotekoiseksi ja kaupalliseksi. Sitä pidetään jotenkin sopimattomana aikaan, jolloin kalenterissa on suomalaisille erityisen tärkeä pyhäinpäivä, vainajien muistopäivä.

Suomessa halloween on lasten juhla. Aikuisten rooliksi jää naamiaisasujen ja makeisten hankkiminen jälkikasvulle. Varttuneilta tarvitaan myös hiukan oikeanlaista asennetta, kun oven takana käy yhtenään lapsia kysymässä karkkia tai kepposta. Halloweenilla ei ole mitään tekemistä suomalaisten pyhäpäiväperinteiden kanssa. Mutta tarvitseeko toisaalta ollakaan?

Halloween on ongelma ainoastaan aikuisille. Lapset eivät mieti kristillisiä tai pakanallisia perinteitä eivätkä juhlan tarkoitusta tai juuria, eikä tarvitsekaan. He ovat vain innoissaan, kun pääsevät vähintään kerran vuodessa pukeutumaan pelottavasti ja keräämään karkkia. Keneltä se on pois?

Tänä vuonna pyhäinpäivä on ensi lauantaina. Pyhäinpäivä on aina ollut ja tulee myös jatkossa olemaan Suomessa arvokas ja harras juhla. Sitä vietetään perinteitä kunnioittaen arvolleen sopivalla tavalla.

Suomen pitkään ja pimeään syksyyn mahtuu kuitenkin lapsille ja myös lapsenmielisille mahdollisuus pieneen karnevaaliin. Näitä mahdollisuuksia ei kalenterissa kuitenkaan liikaa ole.

MATIAS LÖVBERG

