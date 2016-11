Osuuskunta-aate on kuollut

SUOMEA on rakennettu jo reilun sadan vuoden ajan osittain osuuskunta-aatteen voimin. On niitä muitakin voimia ollut, mutta yksi merkittävistä tekijöistä kuitenkin. Osuuskaupoista puolet hävisi 1980–90-lukujen myllerryksessä, kun E-ryhmä meni konkurssiin.

S-ryhmässä osuuskunta-aatteesta ei ole enää mitään jäljellä ainakaan maaseudun tai maanviljelijöiden kannalta katsottuna. Vihreän kortin huuma on painunut monella maatilalla vihreän kortin halpuuttamaksi piinaksi.

Osuuskunnan ajatushan on aina ollut, että toiminnan voitot tavalla tai toisella jaetaan osuuskunnan jäsenille tai ainakin käytetään sen alueen hyväksi, jossa kyseinen osuuskunta on toiminut. Pohjimmainen idea on, että alueen jäseniltä kerätyt voitot palautuvat samalle alueelle.

Kuulostaa tietysti idealistiselta nykymaailmassa, mutta ei minusta ollenkaan pöllömpi ajatus. Kun on vuosikausia maksettu asuntolainojen ja autolainojen korkoa, kuten lukemattomat muutkin alueen asukkaat, niin olisi tietysti mukava, että siitä vuosien varrella kertyneet tuotot palautuisivat alueen hyväksi.

Savitaipaleen Osuuspankki lienee – luulemani mukaan – parhaassa taloudellisessa tilanteessa joko ikinä tai ainakaan vuosikymmeniin. Tulevaisuuteen kai fuusiolla jollain tavalla tähdätään. Itse näen siellä kuitenkin vain lakkautetun konttorin ja kadonneet työpaikat.

Tilanne voi tietysti näyttää erilaiselta paikallisen pankin sisältä katsottuna, mutta asiakkaan kannalta fuusiosta ei ole tasan mitään hyötyä. Lainankorot eikä palvelumaksut laske eikä palvelu ainakaan parane. Sinänsä vastaavat palvelut voi saada vastaavalla hinnalla XYZ-pankista.

Osuuspankkien omaisuus käyttäytyy kuin maailmankaikkeuden musta aukko. Raha ja omaisuus vetäytyy suurinta massaa kohti, mutta ei koskaan eikä missään tapauksessa toiseen suuntaan. Se on tietysti ihmeellistä, kun pääjohtajaa myöten on käyty kehumassa osuustoiminnan autuutta, että miksi osuustoiminnallisessa yrityksessä käy niin, että osuudenomistajilta kerätty omaisuus menee heidän kannaltaan ilman korvausta jonkun muun omaisuudeksi.

Ehkä sääntöjä pitäisi rukata sen verran, että omaisuutta voidaan palauttaa toiseenkin suuntaan. Osakkaat ovat kuitenkin sijoittaneet rahojaan ja varojaan lähinnä korkojen ja palvelumaksujen muodossa yritykseen kuvitellen, että se joskus jotenkin koituu heidän omaksi tai oman alueen hyödyksi.

Etelä-Karjalan Osuuspankkia tuskin meidän maalaisten asiat paljon liikuttaa.

JUKKA VUORINEN

Savitaipale