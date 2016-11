PYHÄINPÄIVÄ on suomalaisille perinteisesti vakava ja harrasjuhla, jolloin kristillisissä piireissä muistellaan pyhimyksiä, marttyyreita ja vainajia.

Päivä on yhdistelmä kahdesta katolisen kirkon keskiajalta lähtien viettämästä juhlasta: kaikkien pyhien päivästä ja uskovien vainajien muistopäivästä. Kaikkien pyhien päivän juuret ovat 300-luvulla ja uskovien vainajien muistopäivän 900-luvulla.

Monille suomalaisille päivä on nykyisin harras vainajien muistopäivä, jolloin läheisten haudoille käydään viemässä kukkia ja kynttilöitä.

Riehakas halloween kummituksineen, naamioineen ja kurpitsalyhtyineen kuuluu nykyisin myös loka- ja marraskuun vaihteen juhlintaan. Suomeen amerikkalainen halloween rantautui varsinaisesti 1990-luvulla.

Pyhäinpäivän hartaus ja Halloweenin riehakkuus sopivat huonosti yhteen. Kristilliset piirit ovatkin paheksuneet halloweenia, joka symboleillaan viittaa vahvasta pakanallisiin perinteisiin.

Halloween-rihkamaa myyvä kauppa puolestaan on näkyvään juhlintaan tyytyväinen. Tyytyväisiä ovat myös monet lapset ja lapsiperheet.

Halloween-kemut tuovat syksyn pimeyteen mukavan hetken, jolloin kotiin voi järjestetään lapsille ja lapsenmielisille kunnon naamiaiskekkerit.

Monilla paikkakunnilla lapset kiertävät naamiaisasuissaan naapurustossa kerjäämässä karkkia ja hokevat: Karkki tai kepponen. Amerikantuliaisia tuokin perinne.

On turha kinastella, oliko ensin pyhäinpäivä vai halloween. Ei ollut kumpikaan. Alussa oli samhain. Se oli muinaisten kelttien juhla, jossa juhlistettiin kesän ja sadonkorjuun päättymistä ja uuden vuoden alkamista.

Keltit uskoivat, että pimeänä aikana tämän- ja tuonpuoleisen maailman raja katosi ja henget saattoivat tulla houkuttelemaan ihmisiä tuonpuoleiseen. Henkien hyökkäyksiltä pyrittiin suojautumaan polttamalla kokkotulia kylien ympäristössä.

Myös nauriista koverrettiin kynttiläpesiä ja kynttilöitä poltettiin, jotta henget pelästyisivät.

