Työttömyys väheni kymmenillä Savitaipaleella

KAAKKOIS-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) julkaisi syyskuun työllisyyskatsauksen. Kaikkien työnhakijoiden määrä kasvoi syyskuussa, mutta uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla enemmän kuin vuosi sitten.

Lemillä työttömien määrä työvoimasta väheni kahdella verrattuna edelliseen vuoteen. Avoimia työpaikkoja ei kuitenkaan Lemillä ole tarjolla.

Savitaipaleen osalta viime vuoteen verrattuna työttömien määrässä on tapahtunut notkahdus parempaan. Työttömiä on tänä vuonna 31 vähemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkojakin löytyi syyskuussa yhteensä seitsemän kappaletta.

Taipalsaari on Länsi-Saimaan kunnista ainut, jossa työttömien määrä kasvoi kymmenellä verrattuna edelliseen vuoteen. Työpaikkoja ei ole myöskään Taipalsaarella avoinna. Yleisesti ottaen vaihtelut pienillä paikkakunnilla oli vähäisiä.

Miesten työttömyys laski naisten työttömyyttä nopeammin koko Kaakkois-Suomen alueella. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi.

Eniten uusia vapaita työpaikkoja ilmoitettiin myyntiedustajille, myyjille, puutarhatyöntekijöille, puhelinmyyjille ja tutkimushaastattelijoille.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi