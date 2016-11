Jätevesi ei pilaa koko Kuolimoa

SAVITAIPALE Joukko vesitutkimuksen ja -suojelun asiantuntijoita kokoontui viime torstaina Savitaipaleen kunnantalolle kertomaan painavaa asiaa Kuolimo-järven tilasta sekä jo toteutuneista ja tulevista vesiensuojelutoimenpiteistä Kuolimolla.

Pro Kuolimo ry:n järjestämä tilaisuus tiesi paikkansa, sillä läsnä oli valtuustosalin täydeltä aiheesta kiinnostuneita kuntalaisia.

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Jokinen lupasi ainakin alustavasti, että illan aineisto saadaan luettavaksi myös Pro Kuolimon verkkosivuille. Verkkoon on tulossa myös kansankielisiä vesinäyteanalyysejä.

Yhdestä asiasta kaikki olivat illan aikana samaa mieltä: Kuolimo on herkkä järvi, ja pienetkin asiat vaikuttavat. Oli kyse sitten yksittäisen mökkiläisen matonpesusta, maa- ja metsätalouden toiminnasta tai jäteveden puhdistamisesta.

Savitaipaleen kunnan merkittävimmäksi toimeksi nostettiin Peijonsuon jäteveden puhdistamon saattaminen ajan tasalle.

Kunnan teknisen osaston päällikön Vesa Roiko-Jokelan suusta saatiin kuulla, että puhdistamon saneerauksen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelija valittaneen kuukauden sisällä ja konkreettinen suunnitelma saataisiin näin valmiiksi ensi maaliskuussa.

– Jos valituksia ei tule, rakentamaan päästään ensi kesänä. Saneerauksen valmistuminen vuoden 2017 loppuun tekee tiukkaa, mutta kesällä 2018 se on valmis, Roiko-Jokela linjasi.

Työn alustava kustannusarvio on 700 000 euroa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

