Tapio Iso-Mustajärvi jää eläkkeelle

SAVITAIPALE Eläkkeelle jäämisessä on vähän sama juttu kuin työpaikan vaihtamisessa. On joko työntöä tai vetoa. Jompikumpi tekijä on suurempi.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi sanoo nyt tuntevansa työntöä eläkkeelle. Hän täyttää 63 vuotta ja jää eläkkeelle ensi huhtikuun alussa.

– Tietysti oma perhetilannekin vaikuttaa, kun on lapsenlapsia ja muuta, Iso-Mustajärvi myöntää.

Kymmenen vuoden ajan eteläsavolaisen Haukivuoren kunnanjohtajana toiminut Tapio Iso-Mustajärvi aloitti kunnanjohtajana Savitaipaleella talvella 2006.

Kunnan väkiluku painui näihin aikoihin alle 4000:n. Viime elokuun lopussa savitaipalelaisia oli enää 3549.

– Ikävä kyllä väkiluku on vähän pienentynyt ja tietysti väestö on ikääntynyt pikkuisen lisää. Me olemme jo niin vanhusvoittoinen porukka, että ei se prosentti enää paljon nouse eli tavallaan sekin on kunnan vahvuus. Panostukset vanhusten hoitoon ja senioreitten kanssa on täytynyt tehdä. Esimerkiksi Espoossa ja Nurmijärvellä ne ovat vielä edessä, Iso-Mustajärvi pohtii.

Kunnanjohtaja myöntää, että valtiovallan toimet ovat olleet täyttämässä hänen mittaansa.

– Hyvin monet kollegatkin sanovat epävirallisissa keskusteluissa, että he ovat nuppia myöten täynnä tätä venkoilua.

Hallitus toisensa jälkeen aloittaa Iso-Mustajärven mukaan kovalla tohinalla.

– Monta vuotta sauhutaan ja hyppyytetään kuntia tekemään sitä sun tätä. Sitten vedetään loppumetreillä henkselit yli.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää torstain 10. marraskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.