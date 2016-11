Kylätalo-projekti kaipaa lisää yhdistyksiä

SUOMENNIEMI Idea ja tarve omalle yhdistysten kokoontumispaikalle itää edelleen Suomenniemellä. Suomenniemi-päivien aikaan syntynyt idea kylätalosta sisältää vielä avoimia kysymyksiä sen verran, että seuraava kokous pidetään 30. marraskuuta.

Koollekutsujana toimii Riitta Kiljunen ja sihteerinä Aila Hujala. Edellinen kokous pidettiin 26. lokakuuta, jossa selvisi ainakin kiinnostuneiden yhdistysten määrä.

– Nyt meillä olisi seitsemän yhdistystä kiinnostunut kylätalo-toiminnasta, kertoo Hujala.

Lisää kuitenkin kaivattaisiin, koska on arvioitu, että toiminnan käynnistämisen kannalta mukana olisi hyvä olla Hujalan mukaan kahdeksasta kymmeneen yhdistystä.

– Tällöin kulut eivät nousisi liian korkeiksi kenenkään osalta, hän sanoo.

Suomenniemen kirkolla on tyhjiä kiinteistöjä sen verran, että mahdolliseksi kylätaloksi on väläytelty kirkonkylän vanhaa koulua, LähiVakuutuksen huoneistoa, Kyläkäen huoneistoa, vanhaa kirjastoa ja pappilaa.

– Eniten olemme tarkastelleet LähiVakuutuksen tilaa. Se ei ole isohko tila, mutta siinä kustannukset ja olisivat vielä kohtuulliset ja tilakin on sopiva, kertoo Hujala.

Avoimia kysymyksiä leijuu ilmassa muun muassa kirjaston osalta. Mikkelin kaupunki on ilmoittanut, että se haluaa siirtää esimerkiksi kirjaston palvelut Suomenniemen vanhalle kirkonkylän koululle Suomenniemen vanhalta kunnantalolta. Kunnantalon ylläpitokulut maksavat kaupungille noin 40 000 euroa vuodessa.

Kylätalo olisi tarkoitettu kokoontumistilaksi järjetöille ja niiden kautta tapaamispaikaksi kuntalaisille ja muille paikkakunnalla vieraileville ihmisille.

– Talolla voitaisiin pitää esimerkiksi käsityökerhon kokoontumisia, kokouksia tai vaikkapa kerran kuukaudessa toimivaa kahviotoimintaa, Aili Hujala väläyttää.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

