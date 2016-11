Lemin kunnanvirasto kärsii taas sisäilmaongelmista

LEMI Muutamat Palolakotiin siirtyneestä kunnanviraston henkilökunnasta ovat saaneet oireita, jotka viittaavat sisäilmaongelmiin. Talossa on tehty esiselvitys sisäilma- ja materiaalinäytteiden perusteella.

Niiden mukaan Palolan sisäilmassa on hiukan kuituja ja maton hajoamistuotteita. Kaikki oireet eivät kuitenkaan selity näytehavainnoilla.Palolan rakenteita joudutaan avaamaan, jotta ulkoseinien ja yläpohjarakenteiden kunto pystytään selvittämään. Henkilökunnan on siirryttävä selvityksen ajaksi väistötiloihin.

Kunnanhallitus päätti viime maanantaina, että väistötilavaihtoehdoista selvitettäväksi vanhan kunnantalon pihalla oleva Cramon tilaelementtirakennus, josta kunnanvirasto muutti viime kesänä Palolakotiin. Kunnanhallitus palaa asiaan uuden valmistelun jälkeen.