Taipalsaaren Siwa suljetaan eikä Kesko avaa tilalle uutta kauppaa

TAIPALSAARI Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen vahvistaa Taipalsaarella liikkuvat puheet kirkonkylän Siwan lopettamisesta. Länsi-Saimaan Sanomien tietojen mukaan Siwasta oli kerrottu asiakkaalle, että ovet suljetaan 29. joulukuuta.

– Sulkuaikataulua en vahvista. Se on kuitenkin tilanne, että yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja kauppa suljetaan, Kuosmanen kertoo.

Kuosmasen mukaan Kesko ei jatka Siwan sulkemisen jälkeen toimintaa Taipalsaaren kirkonkylällä.

– Tila olisi vaatinut merkittävän investoinnin, jotta siitä olisi saatu kannattava. Alueen ostovoima ja markkina eivät riitä, Kuosmanen summaa.

Kuosmanen ei ota kantaa siihen, mitä Siwan paikalle mahdollisesti tulee.

– Keskon osalta toiminta paikalla loppuu. Se, mitä muut tekevät, on sitten heidän asiansa, Kuosmanen sanoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi