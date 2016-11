Hakala toivoisi kouluja johdettavan Lappeenrannasta

LEMI Sivistyslautakunta käsitteli keskiviikkoisessa kokouksessaan Kai Hakalan tekemää kuntalaisaloitetta, jossa Hakala esitti, että Lemin koulujen johtaminen on hoidettava Lappeenrannasta käsin. Kai Hakala on toiminut muun muassa Lemin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana.

Miksi päätitte tehdä aloitteen, Kai Hakala?

– Olen seitsemän vuotta katsonut koulun elämää aivan vierestä. Näiden vuosien aikana on tullut eteen vaikka mitä. Kuukanniemen koulun evakko kirkolle on lasten kannalta parempi vaihtoehto kuin koulunkäynti vanhassa koulussa. Samalla kirkonkylän koulussa olevat asiat korostuivat ja siinä samalla myös pahat asiat. Siksi päätin lähestyä aloitteen kannalta, koska sisäiset keskustelut eivät johtaneet mihinkään.

Mikä erityisesti Lemin tilanteessa huolestuttaa?

– Aloitin vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana seitsemän vuotta sitten. Silloin minulle kerrottiin, että koulussa kaikki ei ole kunnossa. Päätimme tehdä oppilaille kyselyn, jossa olisimme saaneet vastauksia ja keinot käydä yhteistyöllä koulun kanssa ongelmien kimppuun. Meidät tyrmättiin täysin. Koulun omat kyselyt riittävät ja asia oli sillä selvä. Pari vuotta puheenjohtajana riitti minulle.

– Oppilaiden välisistä koulukiusaamisista puhutaan, mutta opettajan oppilaaseen kohdistuva kiusaaminen tai kiinni käyminen ovat jo toinen juttu. Niistä tapauksista ollaan hiljaa. Mikäli opettaja on toiminut väärin tai epäasiallisesti, niin häntä ei rankaista kuten oppilaita rankaistaan. Lemin pieni organisaatio suojaa opettajan, asiat painetaan villaisella ja lakaistaan maton alle. Tämä hämmentää uhrina olleita lemiläisiä oppilaita ja heidän vanhempia. Näiden vuosien aikana ja aiemmin koulusta on valmistunut lukuisa oppilas, jotka kantavat henkistä taakkaa. Taakkaa, jonka on aiheuttanut tuttu opettaja kiusaamisella tai käsiksi käymisellä.

–Arvostan erittäin paljon opettajan ammattia ja ymmärrän työn monimuotoisuuden ja rankkuuden. Valitettavasti joukkoon mahtuu niitä, jotka pilaavat muiden hyvät työt.

Miksi koulun johtaminen olisi hoidettava juuri Lappeenrannasta käsin?

– Lemiläisellä oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja turvalliseen koulutyöhön. Lappeenranta on riittävän voimavaran omaava yksikkö, joka pystyy johtamaan Lemin kouluja.

KATARIINA AUVINEN

