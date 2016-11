Kirja on isänpäivän suosikkilahja

Sunnuntaina 13. marraskuuta vietettävä isänpäivä on äitienpäivän tavoin tärkeä perhejuhla, mutta myös tärkeä kaupallinen tapahtuma.

Isänpäivänä paketteihin kääritään kirjoja, kosmetiikkaa, pienelektroniikkaa, pelejä sekä sukkia, pyjamia ja tohveleita.

Perinteisesti marraskuu on vähittäiskaupan tilastoissa varsin hiljainen kuukausi. Isänpäiväksi hankitut lahjat ja ruokaostokset tekevätkin hiljaiseen kuukauteen selvän nousupiikin.

Kirja on vuosien saatossa säilyttänyt tärkeän roolinsa isänpäivälahjojen joukossa.

– Hyvä kirja on isänpäivälahjojen kestosuosikki ja isänpäivästä käynnistyykin kirjamyynnin vahva joulusesonki. Kun joulun lahjaostoksia on seurattu, on kirja aina löytynyt kolmen kärkisuosikin joukosta, sanoo kahdeksan vuotta Kirjakauppaliiton toimitusjohtajana työskennellyt Katriina Jaakkola.

Tilastojen mukaan naiset ja miehet lukevat ihan yhtä paljon. Äitienpäivä on kuitenkin kirjamyynnin kannalta oleellisesti isänpäivää vaatimattomampi.

– Ero selittyy sillä, että tutkimuksen mukaan kirjoja ostavat enimmäkseen naiset. Ehkä siksi isä saa kirjan, äiti yöpaidan tai hemmottelulahjakortin, Jaakkola sanoo.

Jaakkola korostaa, että kirja on hyvin henkilökohtainen lahja, joka pitää sisällään muutakin kuin kirjailijan kirjoittaman tarinan.

– Kun annat lahjaksi kirjan, annat samalla lukuelämyksen ja omaa aikaa. Lahjan saaja tietää, että kirjansa parissa hän saa ihan luvallisesti olla rauhassa kaikelta häirinnältä.

– Tämänkin vuoden kirjatarjonnasta löytyy varmasti kaikille isille jotakin sopivaa. On keittokirjoja, sienikirjoja, elämänkertoja, sotakirjoja ja tiedekirjoja.

Isänpäivällä on takanaan jo pitkän perinteet. Sen vietto aloitettiin Yhdysvalloissa jo 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, pian ensimmäisten äitienpäivien jälkeen.

Suomeen isien juhliminen kuitenkin kulkeutui äitien juhlintaa hitaammin. Äitienpäivät ovat olleet suomalaista perinnettä jo vuodesta 1918, isänpäivä vakiinnutti asemansa vasta 1970-luvun alussa.

KALEVI TIITINEN

