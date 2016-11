Sodan tukikohta oli pienellä Punkaharjulla

TAIPALSAARI Pikku-Punkaharjulle kätkeytyy osa Taipalsaaren sotahistoriaa. Vain sammaloituneet kaivannot kertovat nykypäivänä siitä, että alueella sijaitsi jatkosodan aikana tukikohta, jossa oli lukuisia asuinrakennuksia, korsuja, varastoja ja talousrakennuksia. Jauhialan tiekin rakennettiin alunperin sotilasliikennettä varten.

Taipalsaarelta ovat tutumpia vuoden 1918 sotatoimien aikaiset linnoitteet, Pikku-Punkaharjun konekivääripesäkkeet sekä toisaalta jatkosodan jälkeen rakennetut sotilasparakit, joita on edelleen jäljellä entisen Suur-Saimaan lomakylän alueella.

Pikku-Punkaharjun tukikohdasta tietää kotiseudun historian harrastaja, vuonna 1931 syntynyt Esko Pyysalo, joka on tehnyt muistiinpanoja lapsuutensa havainnoista.

– Meitä poikia tietysti kiinnosti ammusvarasto, joka oli kaksi metriä korkean, tiheän piikkilangan takana. Vartija oli paikalla koko ajan ja vahti yli hehtaarin kokoista aluetta, Esko Pyysalo muistelee astellessaan ylös Pikku-Punkaharjun rinnettä.

Jatkosodassa sukset olivat sotilaalle elintärkeät ja niitä säilytettiin piikkilangan takana. Hevosten rekiä säilytettiin omassa varastossaan.

Aseista ja ammuksista kertoivat myös tykin jäänteet, jotka kaapelin veto hävitti pari kesää sitten. Metallinpaljastaja saattaisi löytää vieläkin mielenkiintoisia esineitä maakerroksista.

Rakennuskantaan kuuluivat jatkosodan aikana hevostalli ja rekivarasto, jotka ovat kadonneet. Mutta polulla on kavionjälkiä. Ne on jättänyt kaksinkertainen ravikuningatar Saaga S, joka on Esko Pyysalon pojan suojatti. Ravuria uitetaan Syrjäpohjanlahdella. Samassa paikassa uivat aikoinaan sotilaat, jotka vilvoittelevat myös Ukkorannan puolella.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää 10. marraskuun Länsi-Saimaan Sanomista.