Kuolimon metsäpäivää vietetään huomenna

SAVITAIPALE Kuolimon metsäpäivä järjestetään Savitaipaleella huomenna tiistaina 15. marraskuuta. Metsäpäivän aiheena ovat metsämaan ja metsätalouden vaikutukset Kuolimon veden laatuun.

Päivän tarkoituksena on tutustua ja keskustella vesiensuojelun kokemuksista ja mahdollisuuksista Kuolimolla.

Metsäpäivän kohderyhmä ovat Kuolimon valuma-alueen metsänomistajat ja asukkaat. Metsäammattilaisena ja asiantuntijana paikalla on Metsänhoitoyhdistys (Mhy) Mänty-Saimaa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektikoordinaattori Raija Auran mukaan Kuolimo on yksi Suomen kirkkaimmista järvistä. Veden laatu on arvioitu erinomaiseksi ja ympäristöhallinto on valinnut Kuolimon valtakunnalliseksi vertailujärveksi.

– Kuitenkin pitkäaikaisseurannassa muun muassa veden värissä ja näkösyvyydessä on havaittu merkkejä muutoksesta, Aura kertoo.

– Kuolimon valuma-alue on verrattain luonnontilainen. Kuolimon valuma-alueesta valtaosa on metsämaata. Metsätalouden vaikutus ja metsämaan luonnonhuuhtouma yhteensä ovat suurin fosforikuormituksen lähde, hän jatkaa.

Kuolimon metsäpäivä on maksuton ja avoin kaikille. Tilaisuuden järjestävät Pisara-hanke, Mhy Mänty-Saimaa ja Pro Kuolimo ry.

Metsäpäivän ohjelma

Klo 14–16 maastokohde: kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 14. Siirtyminen maastokohteelle Kaihlajärvi (n. 6 km kirkonkylältä), oppaana Tapani Siiskonen/Mhy Mänty-Saimaa.

Klo 16–17 Kapakojan kosteikko: kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 16 ja tutustuminen läheiseen kosteikkoon, oppaana Hannu Jokinen/Pro Kuolimo ry.

Klo 17–19 iltakahvit ja keskustelu Olkkolan Hovissa: illan emäntinä Raija Aura/Pisara-hanke ja Suvi Kokkola/Mhy Mänty-Saimaa.

MATIAS LÖVBERG

