Savitaipale ja Lemi pitävät veroprosentin ennallaan, Taipalsaari korottaa puolella prosenttiyksiköllä

Länsi-Saimaan alueen kunnanvaltuustot ovat vahvistaneet ensi vuoden tuloveroprosentit loppusyksyn kokouksissaan.

Savitaipaleella ja Lemillä veroprosentti pidetään kuluvan vuoden tasolla. Vuoden 2017 tuloveroprosentiksi on nuijittu molemmissa kunnissa 21.

Taipalsaarella veroprosentti sen sijaan nousee. Kunnanvaltuusto päätti keskiviikkona 9. marraskuuta, että vuoden 2017 tuloveroprosentti on 20,50. Tuloverotusta korotettiin puolella prosenttiyksiköllä.

– Täytyy varautua taloudellisiin ongelmiin, joita on jo nyt, Taipalsaaren valtuutettu Arja-Liisa Westinen (kesk.) perusteli.

Kunnan mukaan Taipalsaaren vuosikate ei ole riittävä ja kunta olisi tehnyt nykyisellä tuloveroprosentilla merkittävästi alijäämäisiä tilinpäätöksiä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi