Kiekkoilun uusjako

Kolmas peli tänä syksynä Kisapuistossa riitti. Meininki on niin vaisua, että Savitaipaleen hupiukko ajaa jatkossa vain Jukureiden kotipeleihin, joissa on tunnelmaa, taistelua ja hyvin yleisöä.

Näin tilitti nimimerkkiä Välijoen ruoska käyttänyt kirjoittaja viime torstaina Etelä-Saimaan tekstaripalstalla. Kirjoittajan mitta oli täyttynyt SaiPan hävittyä jääkiekkoliigan kakkoselle KalPalle eli entiselle Sortavalan Palloseuralle rankkarikisan jälkeen.

Tekstaripalstalla voi tietysti esiintyä vaikka Saaban kuningattarena, mutta mikäli kirjoittaja toteuttaa aikomuksensa, hän ei ole ensimmäinen Länsi-Saimaan alueen asukas, joka on siirtynyt Jukurien katsomoon.

Liigan sensaatiomaisen hyvin aloittanut mikkeliläisseura on vetänyt 4 200 katsojaa vetävän Kalevankankaan hallin täyteen jo kuudesti. Monille on jouduttu myymään lippuluukulla ei oota.

Suomenniemeltä on aikaisemmin ajettu liigapeleihin lähinnä Lappeenrantaan, jonne matkaa on kirkonkylästä rapiat 70 kilometriä. Kun Jukurit kelpuutettiin liigaan, kuvio muuttui. Liigajoukkue löytyy samasta kaupungista ja hallille on kirkolta vain 50 kilometriä.

Jukurit houkuttelee jääkiekon ystäviä myös Savitaipaleelta, joka on perinteisesti ollut Saimaan Pallon vahvaa kannattaja-aluetta. Kilpailu katsojista kiristyi hieman jo viime kaudella, jolloin KooKoo aloitti liigassa.

Savitaipaleelta käydään aistimissa liigatunnelmaa Sumulaaksossakin, kuten Kouvolan jäähallia tavataan kutsua. Esimerkiksi Hämäläisen kylästä on Kouvolan hallille noin 52 kilometriä ja Kisapuistoon 64 kilometriä.

Voisi jopa jopa sanoa, että Jukurit on tällä hetkellä kaikkea, mitä SaiPa ei ole. Joukkue pelaa erinomaisesti ja yleisöönmenevästi. Sarvipäillä on värikäs valmennusjohto ja vahva kotikansan kannatus. Hypetys joukkueen ympärillä on silkkaa markkinointimiehen unelmaa.

Jukurien veri punnitaan siinä vaiheessa, kun taival kääntyy tuskaisemmaksi ja kirveet alkavat lentää tekstaripalstoilla ja somessa. En millään jaksa uskoa, että mikkeliläissikermä pysyy runkosarjan loppuun asti kuuden parhaan joukossa.

Sen sijaan Lappeenrannassa tunnutaan vaeltavan murheenlaaksossa. SaiPa on kadottanut viime kauteen verrattuna liki tuhat katsojaa per ottelu. Seura on 3 000 keskiarvolla liigan tilaston jumbona.

Sputnikit on saanut sapiskaa sapiskaa tylsyydestä ja taistelutahdon puutteesta. Kuitenkin SaiPa pelasi mainiosti CHL-liigassa, eikä seura ole kotoisessakaan pääsarjassakaan kuin muutaman voiton päässä paikasta varsinaisissa play off -otteluissa. SaiPalla on tahkoamatta liigassa vielä 41 matsia.

Kovallekin kritiikille on oltava sijansa huippu-urheilussa. Entisenä lappeenrantalaisena en kuitenkaan ymmärrä sitä mustamaalausta ja pessimismiä, jota ryöpsähtelee SaiPan ympärillä varsinkin keskustelupalstoilla. Osassa palautteesta on kysymys silkasta trollaamisesta eli tahallisesta nettihäiriköinnistä.

Se on kuitenkin totta, että Kisapuiston nykytunnelma on perin lattea verrattuna vaikkapa ammoisiin 1980-luvun aikoihin, jolloin liki 6 000 ihmistä tungeksi seisomapaikoilla hallissa. Skriko-Cox-Mälkiä jauhoi ykkösvitjana ja ämyreistä kaikui Hands up. Olutta janonneet juoksivat erätauoilla Roopen Krouviin. Osa nykyistä katsojista ei jaksa katsoa matseja edes loppuun.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi