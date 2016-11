Metsänomistajia heräteltiin Kuolimon tilanteesta

SAVITAIPALE Tiistaina pidettiin Savitaipaleella Kuolimon metsäpäivä. Päivän aiheena oli metsämaan ja metsätalouden vaikutukset Kuolimon veden laatuun.

Tarkoituksena oli tutustua ja keskustella vesiensuojelun kokemuksista ja myös sen mahdollisuuksista. Päivä alkoi maastokohteen katsastamisella, joka sijaitsi noin kuuden kilometrin päässä Savitaipaleen keskustasta Kaihlajärvellä.

Enemmänkin olisi mahtunut mukaan, mutta kahdeksasta ihmisestä eri paikkakunnat olivat hyvin edustettuna. Niin Suomenniemeltä, Savitaipaleelta kuin Mäntyharjulta ja Ristiinastakin oli porukkaa paikalla.

Oppaana kohteella toimi metsäneuvoja Tapani Siiskonen metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaasta.

– Yleensä tarve vesiensuojeluun syntyy siinä vaiheessa, kun puusto on poistettu. Se aiheuttaa valumaa, Siiskonen kertoi kokoontumispaikalla.

– Päivän kohderyhmänä ovat Kuolimon valuma-alueen metsänomistajat ja asukkaat. Päivän tavoitteena on keskustella muun muassa metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista ja vesiensuojelun kokemuksista ja mahdollisuuksista Kuolimon veden laatuun, kertoo Lappeenrannan seudun ympätistötoimen projektikoordinaattori Raija Aura.

Kuolimon vedenlaadusta on käyty vilkasta keskustelua. Järvi on yksi Suomen kirkkaimmista järvistä. Veden laatu on arvioitu erinomaiseksi ja ympäristöhallinto on valinnut Kuolimon valtakunnalliseksi vertailujärveksi.

Kuitenkin pitkäaikaisseurannassa muun muassa veden värissä ja näkösyvyydessä on havaittu merkkejä muutoksesta.

Kuolimon valuma-alue on verrattain luonnontilainen. Kuolimon valuma-alueesta valtaosa on metsämaata. Metsätalouden vaikutus ja metsämaan luonnonhuuhtouma yhteensä ovat suurin fosforikuormituksen lähde.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

