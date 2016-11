Mikä on riittävästi?

Savitaipaleen Osuuspankin mahdollinen yhdistyminen Etelä-Karjalan Osuuspankkiin ja Siwa-myymälän lopettaminen Taipalsaaren kirkonkylällä. Kaksi asiaa, joita ei voi suoraan verrata toisiinsa, mutta molemmista voi löytää jotain olennaista tästä ajasta.

Osuuspankkien fuusio ei vielä ole kirkossa kuulutettu. Pankkien hallitukset ovat yksimielisesti yhdistymisen kannalla, mutta lopullinen päätös tehdään pankkien edustajistoissa tammikuussa. Suunnitelmat ovat odotetusti herättäneet paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Nämä keskustelut ovat eittämättä mielipidevaikuttamista ja painavaa asiaa.

Monet tuntuvat kuitenkin jo nyt tietävän, mitä pankkien mahdollisesta yhdistymisestä seuraa. Ja nämä näkemykset taas eroavat usein siitä, mitä pankkien edustajat itse kertovat. Tarvitaan siis medialukutaitoa. Pankki- ja rahoitusalaa tuntevilta se käy helpommin, mutta keskivertokuntalainen on nopeasti hämillään. Kun kylmät faktat ja tunnepohjaiset mielipiteet sekoittuvat, päätöksentekijöiden vastuu korostuu.

Taipalsaaren kirkonkylän Siwan lopettamisessa ei sen sijaan ole epäselvää. Kesko on kertonut sulkevansa myymälän ovet joulukuun lopussa eikä uutta kaupantekijää ainakaan vielä ole näköpiirissä.

Raha on ikävä konsultti. Kaupalle on kirkonkylällä tarvetta, mutta tulovirta ei ole riittävän vuolas. Kun lasketaan euroja viivan alla, hyväntekeväisyyteen ei ole varaa. Sanotaan, että paikalliset palvelut säilyvät niitä käyttämällä. Passiivimuoto vain on petollinen. Kukaan ei kerro, miten paljon on riittävästi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi