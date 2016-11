Yhdistymisesitys perustuu pitkään selvitystyöhön

Savitaipaleen Osuuspankin hallitus on tehnyt päätöksen esittää voimien yhdistämistä Etelä-Karjalan Osuuspankin kanssa. Päätös on aiheuttanut odotetusti vilkasta keskustelua. Kiitos siitä.

Keskustelu kertoo siitä, että pankkimme on meille tärkeä. Päätöksen taustalla on halu turvata laadukkaat ja laajat palvelut pankin asiakkaille myös tulevaisuudessa. Päätös on myös herättänyt monenlaisia pelkoja konttorin loppumisesta aina verotulojen supistumiseen.

Päätös on perustunut pitkään ja seikkaperäiseen selvitystyöhön. Selvitystyössä on kattavasti huomioitu, että osuuspankki on paikkakunnalla paljon enemmän kuin pelkkä pankki. Osuuspankki on monen asian mahdollistaja muillakin tavoilla kuin tuottamalla pankkipalveluja.

Toimijoita tuetaan taloudellisesti, asiakkaitten kanssa myötäeletään monenlaisia vaiheita, työllistetään ja veroja maksetaan. Kaikkea tätä tehdään myös mahdollisen fuusion jälkeen palvelun laadusta ja laajuudesta tinkimättä sekä digitaalisesti että paikallisesta konttorista käsin.

Yhteisöveron jakautuminen kunnille on monimutkainen juttu. Yhteisöt maksavat tuloistaan 20 prosentin suhteellista veroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Vuosien 2015 ja 2016 osalta on päätetty, että kuntien jako-osuus yhteisöverosta on 30,34 prosenttia.

Useampien kuntien alueella toimivien yhteisöjen maksaman yhteisöveron kunnille kuuluva tuotto jaetaan työntekijämäärän perusteella. Savitaipaleen Osuuspankin maksama yhteisövero 2015 oli yhteensä 139 208 euroa, josta kunnan osuus on ollut noin 42 000 euroa. Etelä-Karjalan Osuuspankki maksoi vuonna 2015 yhteisöveroa 2 329 734 euroa.

Mikäli pankit olisivat yhtä, Savitaipaleen kunnan kertymä yhdistyneen pankin maksamasta yhteisöverosta olisi ollut noin 40 000 euroa. Tammi-syyskuun 2016 tulosten perusteella vastaavat summat olisivat yksin noin 22 000 euroa ja yhdessä noin 20 000 euroa. Eroa siis on, mutta ero on hädin tuskin huomattava.

Pankkitoiminta on tarkasti säänneltyä. Sääntely aiheuttaa valitettavan paljon kustannuksia ja nämä kustannukset nousevat edelleen lähivuosina. Kustannukset iskevät kovimmin nimenomaan pieniin pankkeihin, joissa hallinnollisten kulujen osuus kaikista kuluista on jo ennestään suuri. Samaan aikaan digitalisaatio muuttaa pankkitoimintaa voimakkaasti. Esimerkiksi maksupalveludirektiivin takia finanssiala kohtaa täysin uudenlaista kilpailua. Kilpailussa on pysyttävä mukana kehittämällä järjestelmiä ja uusia tuotteita. Kehittäminen maksaa.

Automatisointi ja uudet maksamisjärjestelmät aiheuttavat myös sen, että pankkien katteet laskevat. Hintojen aleneminen on meille pankkiasiakkaille hyvä uutinen. Pankille kustannusten nousu ja katteen lasku tarkoittavat kuitenkin merkittävää tehostamistarvetta. Tulevaisuuden haasteisiin on helpompi vastata osana suurempaa.



SAVITAIPALEEN

OSUUSPANKIN HALLITUS

Jouni Tiainen, Kaisa Rytkönen,

Vesa Lapatto, Mari Kontunen,

Markku Tani ja Mika Kainusalmi