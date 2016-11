Kunnanvirasto palaa parakkiin

LEMI Kello lähestyi iltaseitsemää maanantaina 14. marraskuuta, kun rakennustarkastaja Arto Sipilän kädet yhtyivät vienoon taputukseen ja suusta pääsi syvä huokaus.

Lemin kunnanvaltuusto oli juuri hetkeä aikaisemmin hyväksynyt kunnanviraston muuton entisestä Palolakodista takaisin vanhaa kunnantupaa vastapäätä pystytettyyn tilaelementtirakennukseen, jollaisia myös kansankielisesti parakeiksi kutsutaan.

Paluu tehdään siis samaan paikkaan, mistä Palolaan alkukesällä muutettiin.

– Alunperin tarkoitus oli toimia Palolassa pidempään, mutta ihmisten terveydellä ei ole varaa leikkiä, kunnanjohtaja Jussi Stoor totesi.

Stoor viittasi Palolakodin keskimmäisen osan sisäilmaongelmiin, jotka ovat aiheuttaneet monille kunnan työntekijöistä fyysisiä oireita. Osa on oireillut erittäin voimakkaasti.

– Kaksi työntekijää on jouduttu siirtämään tiloista kokonaan pois oireilun takia. Toista lääkäri on kieltänyt tulemasta tiloihin ollenkaan, tekninen johtaja Markku Immonen kertoi.

Muutto tehdään kunnanvaltuuston hyväksymän 505 000 euron lisämäärärahan turvin. Summalla hankitaan mainittu Cramo Oy:n tilaelementtirakennus ja katetaan muuttoon liittyvät kustannukset. Muuttokuluiksi on laskettu 15 000 euroa.

– Cramon tarjous on 490 000 euroa. Tarjous on voimassa vuoden loppuun, Stoor kertoi.

Päätösesitys aiheutti odotetusti valtuutettujen keskuudessa vilkasta keskustelua.

Muut asiat hyväksyttiin kuudessa minuutissa, mutta Palolan sisäilmaongelma ja muuttojärjestelyt puhuttivat nelisenkymmentä minuuttia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää aiheesta torstain 17. marraskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.