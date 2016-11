Lapsen oikeuksien päivää vietetään sunnuntaina

Etelä-Karjalan maakunnalliset Metkat -lastenkulttuuriviikot huipentuvat lapsen oikeuksien päivään, jota vietetään sunnuntaina 20. marraskuuta.

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja se hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20. marraskuuta vuonna 1989. Suomessa sopimus allekirjoitettiin vuonna 1991 ja on ollut voimassa laintasoisena siitä lähtien. Tänä vuonna sopimus täyttää Suomessa siis 25 vuotta. Juhlavuoden 2016 teemana on yhdenvertaisuus.

Sunnuntai on täynnä monenlaista ohjelmaa. Esimerkiksi MLL:n Lemin yhdistys järjestää kello 10.30–12 uintihetken ja lystikkäitä leikkejä Anneli Latun johdolla Savitaipaleen Toimintakeskus Suvannossa.

Metkat -lastenkulttuuriviikot jatkuvat 27. marraskuuta saakka.

Lauantaina 19. marraskuuta Saimaanharjun yhtenäiskoululla pidetään syyskirppistapahtuma kello 10–14. Tapahtuman järjestää koulun 8B-luokka leirikoulunsa hyväksi. Samana päivänä Toimintakeskus Suvannossa pidetään lasten vesidisko uimataitoisille lapsille kello 17–19.

Perjantaina 25. marraskuuta Savitaipaleen Europaeuksen koulun kuudesluokkalaiset organisoivat vanhempiensa kanssa perinteisen joulutorin Savitaipaleen torille kello 17.30–19.

