Naapuri on ylpeä käkipitäjästä

SAVITAIPALE Vaikka Pirkko Manninen asuukin täpärästi Savitaipaleen puolella, on Suomenniemi lähellä hänen sydäntään. Manninen toimii aktiivisesti Nirkon Martoissa.

Vieraitaan rouva kierrättää mielellään käkipitäjässä.

– Lyytikkälän talo meille hyvin mieluisa paikka, Manninen, 70, mainitsee.

Maantieteelle me emme voi mitään. Näin väitetään Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin sanoneen valtioneuvos Juho Kusti Paasikivelle ennen talvisodan syttymistä.

Maantieteelle ei voi toimittajakaan mitään. Kun hän menee tapaamaan Nirkon Marttojen aktiivia Pirkko Mannista, vasta perillä käy ilmi, että rouva asuukin aviomiehensä Erkki Mannisen kanssa Savitaipaleen puolella,

Nykyinen Mikkelin ja entinen Suomenniemen raja on järvellä kivenheiton päässä Kuokkaniemestä. Maastossa rajalle on matkaa noin kilometri.

– Tämä on rajamaata, Erkki Manninen, 73, tuumii.

Opettajapariskunta hankki tontin Saimaan rannalta vuonna 1980. Sitä ennen Manniset olivat jo käyneet katsomassa kesäpaikkaa Luumäeltä.

– Kartasta katsottiin, että on järvi ja siitä jokiyhteys toiseen järveen. Menimme tutustumaan. Kaksivuotias tyttäremme sanoi, että paljon on vettä roiskunut pellolle. Pirkko Manninen muistelee.

Luumäen paikka ei kiehtonut, mutta Saimaan rannalla, vastapäätä Houtunsaarta sijaitseva Kuokkaniemi taisi viedä sydämen heti.

Manniset rakensivat ensimmäisen mökin rantaan.

