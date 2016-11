Tennis on oiva laji niin senioreille kuin työikäisillekin

SAVITAIPALE Tällä viikolla aloitettiin SYKE Tennis -projekti senioreille sekä kunnan työntekijöille.

Kyseessä on pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on kehittää liikkujan henkilökohtaista kuntoa niin tenniksen kuin kuntosaliharjoittelun avulla. Fyysisten seurausten lisäksi liikkujan mielen vireystilaa seurataan myös ammattilaisen voimin.

Projektin toteuttavana tahona toimii Savitaipaleen tennisseura, joka toimii yhteistyössä Savitaipaleen liikunta- ja hyvinvointipalveluiden (SLH) ja Savikunnon kanssa.

Yhteistyötä tullaan tekemään myös Tuusulan tennisseuran kanssa.

– Maailmalla on tämän tyylinen harjoittelu on tutumpaa kuin meillä. Tuusulassa tämä projekti alkaa ensi vuoden alussa, joten teemme asian tiimoilta yhteistyötä, kertoo Savitaipaleen liikunta ja hyvinvointipalveluiden hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha.

Senioreita puolen vuoden projektiin osallistuu yhdeksän ja kunnan työntekijöitä kahdeksan laskee tenniksen kenttäharjoittelua vetävä Jyrki Keränen. Osallistujille tennis on vielä tuntematon laji, ja se on tarkoituskin.

Projekti sisältää kaksi tuntia ohjattua tennispohjaista liikuntaa ja noin yhdestä kahteen tuntia ohjattua kuntosaliharjoittelua viikossa.

Lisäksi Savikunto järjestää osallistujille fyysiset testimittaukset kehittymisen seurantaa varten niin projektin alussa kuin lopussakin.

Tennis ei ole valikoitunut lajiksi vahingossa.

Sillä on toki vahvat juuret Savitaipaleella, mutta se on oiva laji niin senioreille kuin työikäisillekin.

– Tennis kehittää koordinaatiokykyä, tasapainoa sekä kohottaa kuntoa. Erityisesti tasapainon harjoittaminen on iäkkäälle ihmisille tärkeää, kertoo SLH:n toimitusjohtaja ja Savitaipaleen tennisseuran puheenjohtaja Esa Vaartaja.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

