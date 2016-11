Kirjamoinsalmen sulkeminen talveksi on yksi vaihtoehto vedenlaadun parantamiseksi

TAIPALSAARI Pien-Saimaan toisen pumppaamon suunnittelu on käynnistetty, kerrotaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta. Tässä vaiheessa suunnittelua Pien-Saimaan virtausohjauksessa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa, jotka kaikki sijoittuvat Taipalsaarelle.

Vaihtoehtoina ovat pumppaamon rakentaminen Kopinsalmeen, Kutilan kanavaan yhdistettävä lisävesipumppaamo sekä Kirjamoinsalmen talviaikainen sulkeminen.

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen korostaa, että suunnittelun tavoitteena on Pien-Saimaan pohjoisosan vedenlaadun parantaminen.

– Kutilan kanavaan yhdistäminen on houkutteleva vaihtoehto, koska silloin voidaan saada matkailu ja vedenlaatu samaan hankkeeseen. Edullinen ja idearikas vaihtoehto olisi taas Kirjamoinsalmen sulkeminen talvella, jolloin vesi pakotettaisiin kiertämään Maaveden kautta. Tämän toteuttamiskelpoisuudesta on nyt tarkoitus saada oikeaa tietoa, Räsänen kertoo.

Taipalsaaren ja Lappeenrannan rajalla sijaitsevasta Kivisalmen pumppaamosta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

– Kivisalmen pumppaamo on alentanut ravinteita Läntisellä Pien-Saimaalla. Myös teknisesti laitos on toiminut luotettavasti ja energiatehokkuus on jopa suunniteltua parempi, ympäristötoimen tiedotteessa kerrotaan.

Ympäristötoimen mukaan suunnittelu sisältää tässä vaiheessa tarkastelut rakenteista ja kustannuksista. Minkään vaihtoehdon rakentamiseen liittyvästä rahoittamisesta ei ole olemassa päätöksiä.

Mikäli vaihtoehtoiset menetelmät ovat mahdollisia, voidaan niihin liittyvää suunnittelua jatkaa nyt aloitetun selvityksen jälkeen.

Suunnittelutyötä toteuttaa FCG-yhtiö. Suunnittelu liittyy maaseutuohjelmalla rahoitettavaan Pisara-hankkeeseen.

Pien-Saimaan virtausohjauksesta vuonna 2011 laaditun hankesuunnitelman perusteella Pien-Saimaalle toteutetaan kaksi pumppaamoa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi