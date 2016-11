Lemin seurakuntaneuvosto on liitoksen kannalla

LEMI Lemin kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lemin seurakunta lähtee mukaan seurakuntaliitosneuvotteluihin muiden Länsi-Saimaan seurakuntien kanssa.

Neuvottelujen tarkoituksena on tutkia seurakuntaliitoksen mahdollisuus ja toteuttamistapa sekä liitoksen tarkoituksenmukainen ajankohta.

Seurakuntaliitoksen selvitysmies Raimo Turunen on jo aiemmin esittänyt liitosneuvottelujen käynnistämistä Lemin, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Luumäen seurakuntien kesken.

– Itsenäisen seurakunnan edellytyksenä on taloudellinen omavaraisuus, jota Lemin seurakunnalla ei ole. Seurakuntaliitos ei poista talouden haasteita, mutta antaa leveämmät hartiat niiden selättämiseksi. Seurakuntaliitos mahdollistaa paremmat toimintaedellytykset seurakuntatyössä, Lemin seurakuntaneuvoston pöytäkirjassa perustellaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi