Joulu on Maria Tyysterille kiireettömyyttä ja perinteitä

TAIPALSAARI Vielä ennen haastatteluaan vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster kävi perheen mökillä Taipalsaaren Saikkolassa.

– Kun katselin maisemia ja sitä, että rantavesi alkaa olla jo jäässä, mietin voisinpa nyt jäädä tänne, hän nauraa.

Taipalsaarella on Tyysterin juuret ja sukulaiset, joiden luona hän käy niin paljon kuin mahdollista. Vuoden alusta hän on asunut Länsi-Suomessa Säkylässä yhdessä rumpalimiehensä kanssa. Lähestyvä joulu tuo Tyysterin kuitenkin lähemmäs juuriaan, koska Jouluntarina -kirkkokiertue saapuu myös Taipalsaaren ja Savitaipaleen kirkkoon.

Kirkkokonserttikiertue on Tyysterille jännittävää aikaa, sillä kyseessä on ensimmäinen hänen alusta loppuun tekemänsä projekti.

– Tangokuningatar-titteli toi mukanaan sen, että olen voinut ansaita musiikilla elantoni, mutta se ei tule ilman omaa aktiivisuutta ja ahkeruutta, hän muistuttaa.

– Olen pidemmän aikaa haaveillut kirkkokonserttikiertueesta ja nyt ajattelin, että miksipä en sitä tekisi, hän sanoo.

Konserttikiertue vierailee pienemmillä paikkakunnilla. Tangokuningatar halusi tuoda konserttikiertueen sellaisiinkin kirkkoihin, jossa ei välttämättä tapahdu niin paljon.

Tämän joulun Maria Tyyster viettää läheistensä kanssa. Missä päin Suomea se on, sitä hän ei vielä tiedä. Laulaja on tarkoituksella ottanut miehensä kanssa lomaa rauhoittaakseen tämän joulun perheelle.

Se tuo hyvää vaihtelua, koska kaksi edellistä joulua Tyyster on työskennellyt joulun laivalla.

– Ei se ole ihan joululta tuntunut, hän kertoo.

Tämä joulu tuntuu laulajan mukaan vielä erityisemmältä ja merkitykselliseltä. Lapsi heille syntyy alkuvuodesta.

– Ensi vuonna pidän pienen keikkatauon toukokuuhun saakka, Tyyster kertoo.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 24. marraskuuta Länsi-Saimaan Sanomien Joulu lähestyy -teemasivuilta.