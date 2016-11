Kirkonkylän kauppapalvelut on turvattava

Keskustan Taipalsaaren kunnallisjärjestön nosti kannanottonaan esiin huolen Taipalsaaren kirkonkylän kauppapalvelujen jatkuvuudesta torstaina 17. marraskuuta pitämässään kokouksessa.

Taipalsaaren kirkonkylä on noin 1 000 asukkaan elinvoimainen taajama. Kunta on juuri julkistetussa YLE:n kuntatutkassa huippukunta. Taipalsaarelta löytyvät Etelä-Karjalan maakunnan parhaat veronmaksajat. Taipalsaaren kuntapalvelut on pidetty kunnossa, asuinalueet ovat vetovoimaiset. Syystäkin kuntaa kuvaillaan ”lapsiperheiden paratiisiksi”.

Nyt Taipalsaaren kirkonkylän ainoaa kauppaa, Siwaa, uhkaa sulkeminen vuoden 2016 lopulla. Kauppapalvelujen loppuminen Taipalsaaren kirkonkylän alueella tarkoittaisi pahaa kolausta niin lapsiperheille kuin vanhemmalle väestölle – niille ihmisryhmille, jotka eivät käy töissä Lappeenrannassa. Kaupan lopettaminen saattaa johtaa myös postilähetysten noutopalvelujen etääntymiseen.

Taipalsaaren Keskusta vetoaa, että kunta ja kuntalaiset toimisivat kirkonkylän kauppapalvelujen puolesta. Kaikki kivet on käännettävä ja tukikeinot käytettävä uuden kaupan ja kauppiaan saamiseksi kirkonkylään.

Kunnan hankinnoissa tulisi paremmin huomioida myös kaupan lähipalvelut. Kaikki asukkaat puolestaan voisivat tehdä enemmän hankintoja lähikaupassaan.

KESKUSTAN

TAIPALSAAREN

KUNNALLISJÄRJESTÖ