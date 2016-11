Paloturvallisuusviikko alkaa lauantaina

Ympäri Suomen vietettävä Paloturvallisuusviikko alkaa ensi lauantaina. Suomen pelastusalan keskusjärjestön tiedotteen mukaan palokuolemia on lokakuun loppuun mennessä raportoitu 20 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna. Vuosina 2011–2015 tulipaloissa kuoli keskimäärin 57 ihmistä, kun tämän vuoden lokakuuhun mennessä menehtyneitä on 48.

Millaista viestiä paloturvallisuusviikolla halutaan viedä eteenpäin, Länsi-Saimaan alueen palopäällikkö Esa Viiru?

– Kannustetaan ihmisiä tekemään oma paloharjoitus kotona ja vaikka työpaikallakin. Se on hyvä keino tarkistaa oman ympäristön paloturvallisuus ja onnettomuusriskeihin varautuminen.

Päivä paloasemalla on luvassa lauantaina, millaista toimintaa teillä on Savitaipaleen paloasemalla silloin?

– Vierailijat pääsevät muun muassa kokeilemaan alkusammutusta, mikä ei joka vuosi ole ollut mahdollista sekä tutustumaan palomiehen varusteisiin ja kalustoon. Päivän teemana on ”Päivä palomiehenä”.

Vaikuttaako remontti mitenkään suunnitteluun tai toteutukseen?

– Pysäköintipaikkoja Savitaipaleen paloaseman läheisyydessä on hyvin rajallisesti, muuten järjestelyt toimivat ihan normaalisti.

Miten yleensä suunnittelette päivää?

– Suunnittelu on edennyt käytettävien resurssien puitteissa ja joka vuosi ollaan yritetty järjestää jotain uutta ettei mentäisi saman kaavan mukaan. Niin tänäkin vuonna, kannattaa tulla katsomaan. Perusteema on kuitenkin se, mitä vuosittain valtakunnallisesti on sovittu. Nähdään paloasemalla lauantaina, myös Lemillä ja Taipalsaarella.

Päivä paloasemalla Länsi-Saimaan alueella:

Lemin VPK, punaportinkatu 5. Kello 10-14.00. Paikalla alkusammutusta, buffet, kahvi-/mehutarjoilua, kalustoesittely, palokuntatoiminnan esittelyä.

Savitaipale, Kievarintie 2. Kello 10-14.00. Ohjelmassa luvassa alkusammutusta, kahvi- ja mehutarjoilu, kalustoesittelyä ja palokunnan toiminnan esittelyä.

Taipalsaaren VPK, Rauhamäentie 1. Kahvi-/mehutarjoilua, kalustoesittely, palokuntatoiminnan esittelyä sekä puurotarjoilu.

