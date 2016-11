Metallimiehet palkitsevat SaiPa-puolustajan, taipalsaarelaisseppä suunnitteli veistoksen

SaiPan kannattajat Antti Nieminen, Miika Kaasinen ja Heikki Piepponen palkitsevat SaiPan tehokkaimman puolustajan Rautamaila-palkinnolla.

Palkinto jaetaan runkosarjan lopussa joukkueen parhaan tehotilaston eli niin sanotun plus-miinus-tilaston saaneelle puolustajalle.

Palkittu puolustaja saa vitriiniinsä veistoksen pienoismallin, hänen nimensä stanssataan kiertopalkintona toimivan Rautamaila-veistoksen jalustaan.

Palkinnon lahjoittajat toimivat metallien parissa. Antti Nieminen on taipalsaarelainen taideseppä, joka on myös suunnitellut ja toteuttanut Rautamaila-veistoksen. Kaasinen puolestaan omistaa hitsaustarvikeliike IRS-Kaasinen Oy:n ja Piepponen tunnetaan Saimaan käyttöteräs Oy:n teräsmiehenä.

– Kiertopalkinnon sijoituspaikka on vielä avoin. Alustavasti veistos tulee näytille vuoroin IRS-Kaasisen ja Saimaan Käyttöteräksen myymälätiloihin, Nieminen kertoo.

Kolmikon mukaan jääkiekossa palkitaan useimmiten maalivahdit ja parhaat maalintekijät, mutta menestykselle välttämättömät puolustajat jäävät palkitsematta.

Rautamaila-palkinnon tarkoitus on kannustaa SaiPan puolustuspeliä.

Kaasinen, Nieminen ja Piepponen haluavat esimerkillään näyttää SaiPan olevan maakunnan yhteinen projekti, jonka menestykseen tarvitaan myös rautaista kannustusta.

Tällä hetkellä (ennen 25.11.) SaiPan puolustajista paras tehotilasto, +5, on William Mäkisellä. SaiPan tehdessä maalin Mäkinen on ollut kentällä 12 kertaa. Mäkisen ollessa jäällä omissa on kolissut seitsemän kertaa.

