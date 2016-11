Rauni Inkinen sai Hammaslääkäriliitolta kunniamaininnan esimiestyöstä

SAVITAIPALE Hammaslääkäriliitto on myöntänyt Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) apulaisylihammaslääkäri Rauni Inkiselle.

Savitaipalelainen Inkinen on työskennellyt Eksotessa sen perustamisvuodesta 2010 alkaen. Tätä ennen hän toimi muun muassa Savitaipaleen kunnan vastaavana hammaslääkärinä.

Hyvä hammaslääkäriesimies -ehdotuksen tekivät Inkisen alaiset ja laaja joukko muuta henkilöstöä. Perustelujen mukaan Inkinen suhtautuu myönteisesti muutoksiin ja osaa innostaa henkilöstöä suhtautumaan positiivisesti tulevaisuuteen.

Hammaslääkäriliiton mukaan Inkinen on työskennellyt hammaslääkäriesimiehenä sitoutuneesti alueella, jossa on kärsitty pitkään hammaslääkäri- ja suuhygienistipulasta. Johtaja- ja esimiesroolin menestyksellinen hoitaminen useissa toimipaikoissa, pitkien etäisyyksien alueella, on haastavaa ja Hammaslääkäriliiton mukaan Inkinen on onnistunut tässä tehtävässä hyvin.

Rauni Inkinen on 11 hammaslääkärin esimies kuuden kunnan alueella sijaitsevissa toimipisteissä. Yhteensä toimipisteissä työskentelee 33 suun terveydenhuollon ammattilaista.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi