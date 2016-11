Sininen on nyt Kiljusten väri

SUOMENNIEMI Jääkiekkoilun kannatuskuviot ovat menneet uusiksi käkipitäjässä. Ensimmäisen liigakautensa mainiosti aloittanut Jukurit on nyt suomenniemeläisten huulilla. Vanha suosikki SaiPa on menettänyt asemiaan.

– Käännyttiin kannattamaan Jukureita, kun SuomU ei enää pelaa, suomenniemeläinen Tuula Kiljunen pohtii.

Suomenniemeltä on kymmenet vuodet käyty seuraamassa pääsarjan jääkiekkoa Lappeenrannassa tai ihan alkuaikoina vielä Lauritsalassa.

Saimaan Pallo pelasi mestaruussarjassa jo 1950-luvun lopulla ja historiansa ainoan mitalin eli pronssin SaiPa vei kaudella 1965–66. Kisapuiston tekojääradan ympärille ahtautui enimmillään yli 7 000 ihmistä. Liigassa SaiPa on vääntänyt syksystä 1996 lähtien.

Mikkelin Jukurit aloitti maakuntasarjassa kaudella 1970-71. SaiPan entinen huippuhyökkääjä Heikki Juselius toimi avauskaudella Jukurien pelaajavalmentajana.

Jukurit pelasi ykkösdivisioonan tasolla ensimmäisen kerran tämän vuosikymmenen alussa. SaiPan asemaa yleisömarkkinoilla mikkeliläisseura ei uhannut, vaikka voittikin seitsemän kertaa Mestiksen mestaruuden.

Nyt tilanne on toinen. Jukurit on tätä kirjoittaessa vetänyt Kalevankankaan 4 200 katsoja vetävän hallin jo kuudesti täyteen.

– Kyllä siellä porukka on mukana. Nyt on ihan erilaista kuin jos katsomossa olisi tuhat ihmistä, Kyösti Kiljunen vertaa Jukuri-buumia Mestis-aikoihin.

SaiPalle kausi on ollut niin menestyksen kuin yleisömäärien osalta pettymys. Porukkaa on käynyt noin 3 000 per ottelu.

– Viime talvena taisin käydä SaiPan pelissä, Suomenniemen Urheilijoiden puheenjohtajana vaikuttava Kiljunen muistelee.

Kiljunen sanoo, ettei hän ole ollut mikään SaiPa-fani. Toki mies on aikaisemmin ollut peleissä keltamustien puolella.

Vaimo Tuula Kiljunenkin on vieraillut Kisapuiston jäähallissa.

– Olen käynyt yleisöä katselemassa. Miulle on ihan sama ollut SaiPan peleissä, kumpi voittaa. En ole osannut SaiPaa koskaan kannustaa ja Jukureitakin vasta nyt, Tuula Kiljunen pohtii.

Vaakakuppia on nykyisen kotikaupungin ylpeyden suuntaan painanut sekin, että perheen pojat Anssi ja Samppa Kiljunen ovat pelanneet Jukurien organisaatiossa.

