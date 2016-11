Palkittu yrittäjä vietti lähes puoli vuosisataa tien päällä

SAVITAIPALE Kuljetus Veijo Kylliäinen Oy pokkasi tänä vuonna Savitaipaleen yrittäjäpalkinnon. Savitaipaleen yrittäjäyhdistys oli valinnassaan yksimielinen.

Veijo Kylliäinen, 67, on kuljetusyrittäjä toisessa polvessa. Hänen isänsä, edesmennyt Martti Kylliäinen, perusti yrityksen viime sotien jälkeen.

– Paljon isän halusta ja intohimosta alaa kohtaan kertoo se, että yritystoiminta lähti pyörimään vasta kolmannella yrittämällä, Veijo Kylliäinen kuvailee.

Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1980, jolloin vastuu siirtyi isältä pojalle. Kun lasketaan mukaan myös ne vuodet, jolloin Veijo Kylliäinen teki töitä isänsä kanssa, palkittu yrittäjä vietti tien päällä 49 vuotta. Pääasiassa hän ajoi raakapuuta.

– Minä suunnittelen nyt uusia projekteja. Myin kuljetuskaluston, puutavarayhdistelmän, toiselle paikalliselle yrittäjälle viime toukokuussa. Yritys on kuitenkin edelleen olemassa ja minulla on luvat voimassa, Kylliäinen kertoo.

Sitä, mitä nuo uudet suunnitelmat käytännössä tarkoittavat, Kylliäinen ei aivan tarkalleen vielä kerro. Hän kertoo olevansa eläkkeellä, mutta kokee itsensä edelleen kuljetusyrittäjäksi.

Kylliäinen siirtäisi mielellään yrityksensä perheessä tuleville sukupolville.

– Lapseni eivät ole toimintaa jatkamassa, mutta lapsenlapset saattavat niin tehdä, Kylliäinen toivoo.

Omalta yrittäjäuraltaan Kylliäinen korostaa Raija-vaimoltaan ja koko perheeltään saamaansa tukea.

– Jos kotiasiat eivät ole kunnossa, ei töiden tekemisestäkään tule mitään, hän muistuttaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää torstain 24. marraskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.