Uusi K-Market avataan torstaina

SAVITAIPALE Kesko palaa muutaman vuoden tauon jälkeen Savitaipaleelle, kun kirkonkylälle avataan uusi K-Market torstaina 1. joulukuuta. Ovet aukeavat asiakkaille kello 10.

Kauppiaina ovat Tero ja Saija Kiiski. Kauppapaikka on sama, missä M-Market Ostola sulki ovensa syyskuun lopussa. Kiinteistö on sittemmin remontoitu lattiasta kattoon.

– Kauppa-paikka on meille kunnia-asia. Aika harvat pääsevät aloittamaan kauppiasuransa tällaiselta paikalta, Kiisket kertoivat Länsi-Saimaan Sanomille aiemmin marraskuussa.

Ostolan henkilökunta siirtyi K-Marketin palvelukseen. Kauppiasparin lisäksi kaupalla on seitsemän työntekijää. Mukana on yksi kokonaan uusi työntekijä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi